Logo
Large banner

Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

Извор:

Б92

12.12.2025

21:59

Коментари:

0
Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

Иако је децембар хаотичан, романса се неким хороскопским знаковима ове године смеши јаче него иначе.

Астролошкиња Адама Сисеj објашњава за Бустле да је кључ у транзитима Венере и Марса – планета које управљају љубављу, привлачношћу и сексуалном енергијом. Када те планете "раде за вас", догодиће се управо оно што сви потајно желимо: прави тренутак, право мјесто, права особа.

За ова три знака, децембар би могао бити мјесец филмских случајности, фантастичних дејтова и узбудљивих нових веза.

Близанци

Венера и Марс током сезоне Стрijелца налазе се тачно насупрот вашег знака. То је снажан љубавни аспект који вам отвара врата према новим сусретима, дубљим разговорима и хемији која долази природније него иначе.

Осјећаћете се храбрије, отвореније и спремније да покажете иницијативу – а то је за Близанце ионако природан терен. Савет: пишите први, започните разговор, баците комплимент. Ваша спонтаност биће магнет.

Стријелац

Венера и Марс бораве у вашем знаку готово читав мјесец, па је ваша привлачност на врхунцу. Желите забаву? Добићете је. Желите романсу? Највјероватније вас чека иза угла. Позиви, "мечовање" у ситне сате, изненадни изласци – све вам иде у прилог. Као ватрени знак, највише ћете се повезати кад пустите ствари да теку без плана.

Јарац

Крајем децембра, Венера и Марс улазе у ваш знак и снажно активирају романтичне и сексуалне импулсе. Ако кренете да тражите сада, врло лако можете завршити са савршеним партнером за новогодишњи пољубац – или чак неким довољно посебним да га споменете на празничној вечери.

Јарчеви воле план, али љубав ће овог пута бити боља кад је пустите да се догоди. Савет: реците "да" спонтаним позивима и идите на још коју забаву.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

Љубав

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Прашума Амазон

Занимљивости

Милијардер купио дио прашуме: Ово није инвестиција у класичном смислу

3 ч

0
Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

Занимљивости

Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

3 ч

0
Њемачка тражи добровољце за експеримент: Нуде чак 23 хиљаде евра за овај изазов

Занимљивости

Њемачка тражи добровољце за експеримент: Нуде чак 23 хиљаде евра за овај изазов

6 ч

0
БиХ се спрема за обарање Гинисовог рекорда, ево и у чему

Занимљивости

БиХ се спрема за обарање Гинисовог рекорда, ево и у чему

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

23

02

Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

22

46

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

22

38

Три врсте хране коју требате јести зими

22

33

Тешка саобраћајна незгода код Јабланице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner