Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

Извор:
Б92
12.12.2025
21:59
Коментари:0
Иако је децембар хаотичан, романса се неким хороскопским знаковима ове године смеши јаче него иначе.
Астролошкиња Адама Сисеj објашњава за Бустле да је кључ у транзитима Венере и Марса – планета које управљају љубављу, привлачношћу и сексуалном енергијом. Када те планете "раде за вас", догодиће се управо оно што сви потајно желимо: прави тренутак, право мјесто, права особа.
За ова три знака, децембар би могао бити мјесец филмских случајности, фантастичних дејтова и узбудљивих нових веза.
Венера и Марс током сезоне Стрijелца налазе се тачно насупрот вашег знака. То је снажан љубавни аспект који вам отвара врата према новим сусретима, дубљим разговорима и хемији која долази природније него иначе.
Осјећаћете се храбрије, отвореније и спремније да покажете иницијативу – а то је за Близанце ионако природан терен. Савет: пишите први, започните разговор, баците комплимент. Ваша спонтаност биће магнет.
Венера и Марс бораве у вашем знаку готово читав мјесец, па је ваша привлачност на врхунцу. Желите забаву? Добићете је. Желите романсу? Највјероватније вас чека иза угла. Позиви, "мечовање" у ситне сате, изненадни изласци – све вам иде у прилог. Као ватрени знак, највише ћете се повезати кад пустите ствари да теку без плана.
Крајем децембра, Венера и Марс улазе у ваш знак и снажно активирају романтичне и сексуалне импулсе. Ако кренете да тражите сада, врло лако можете завршити са савршеним партнером за новогодишњи пољубац – или чак неким довољно посебним да га споменете на празничној вечери.
Јарчеви воле план, али љубав ће овог пута бити боља кад је пустите да се догоди. Савет: реците "да" спонтаним позивима и идите на још коју забаву.
