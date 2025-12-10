Цвијановић: Успјешан радни састанак са руководством и активистима ГO СНСД Приједор

Извор:
АТВ
10.12.2025
17:07
Успјешан радни састанак са руководством и активистима Градског одбора СНСД Приједор. Разговарали смо о реализацији важних инфраструктурних и комуналних пројеката у овом граду, коју ће подржати и републичке институције, рекла је потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић.
''Заједно смо анализирали резултате протеклих избора, саслушали наше људе и њихове поруке са терена, и усагласили кораке ка јачању наше организације у Приједору. Овим су почеле и наше припреме за наредне опште изборе'', истакла је Цвијановићева на Иксу.
