Logo
Large banner

Цвијановић: Успјешан радни састанак са руководством и активистима ГO СНСД Приједор

Извор:

АТВ

10.12.2025

17:07

Коментари:

1
Цвијановић: Успјешан радни састанак са руководством и активистима ГO СНСД Приједор
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Успјешан радни састанак са руководством и активистима Градског одбора СНСД Приједор. Разговарали смо о реализацији важних инфраструктурних и комуналних пројеката у овом граду, коју ће подржати и републичке институције, рекла је потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић.

''Заједно смо анализирали резултате протеклих избора, саслушали наше људе и њихове поруке са терена, и усагласили кораке ка јачању наше организације у Приједору. Овим су почеле и наше припреме за наредне опште изборе'', истакла је Цвијановићева на Иксу.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

СНСД

Приједор

sastanak

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

Република Српска

Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

2 ч

1
Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

Република Српска

Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

2 ч

0
Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

Република Српска

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

2 ч

0
Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

БиХ

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

2 ч

0

Више из рубрике

Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

Република Српска

Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

2 ч

1
Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

Република Српска

Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

2 ч

0
Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

Република Српска

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

2 ч

0
Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

Република Српска

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

00

Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

18

57

Централне вијести, 10.12.2025.

18

55

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

18

50

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

18

41

Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner