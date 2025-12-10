Logo
Додик: Подршка Јавору и ГО у Приједору

СРНА

10.12.2025

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је задовољан ангажманом странке у Приједору и истакао да даје пуну подршку предсједнику партијског Градског одбора Слободану Јавору.

"Дајем им пуну потпуну подршку и позивам их да се што више укључе у комуникацију са мјесним одборима. Они су кључ нашег успјеха", рекао је Додик новинарима након састанка са руководством ове странке у Приједору.

Он је навео да не смије бити игнорисан ниједан мјесни одбор којих СНСД има у свим мјесним заједницама, већ се у комуникацији са њима мора тражити рјешење сваког евентуланог проблема.

СНСД Приједор

Република Српска

Цвијановић: Успјешан радни састанак са руководством и активистима ГO СНСД Приједор

Додик је поновио да су за СНСД претходни пријевремени предсједнички избори у Републици Српској завршени и да странка иде у сусрет новим општим изборима у БиХ планираним за наредну годину.

"Ово само треба схватити као добру опомену градске организације, до које нам је стало. Чули смо низ добрих приједлога, а једна од основних ствари које ћемо морати да спроводимо јесте да читава организација путем мјесних одбора утврди одговорности, процијени ангажман изабраних људи из СНСД-а на разне функције и у граду и на нивоу Републике и да им дају оцјену о томе да ли је то у реду или није. Имам осјећај да неки нису баш дали максимум и да сматрају да су своје животне и политичке циљеве остварали само зато што су понегдје именовани", упозорио је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

Он је указао да има и сјајних примјера да људи који су именовани и даље одлично раде и побјеђују, што је нешто што подстиче.

"Сјешћемо овдје у марту и онда ћемо даље нашу организацију припремити за изборе, потпуно увјерени у велику побједу СНСД-а. Разговарали смо и данас и то је наша дужност да ми из руководства ослушнемо оно шта наши активисти сматрају да треба да урадимо. То је тај начин како треба радити. Ово није посвећено питањима избора и резултатима, ово је посвећено нашој потреби да се прилагодимо за вријеме које долази", нагласио је Додик.

kancelarija

Економија

У Федерацији у години дана изгубљено више од 12.000 радних мјеста

Он је поручио да СНСД никога не одбације и да су сви чланови добродошли.

"СНСД показује способност да неки и када не буду на неким позицијама не одлазе из СНСД-а, како је то случај неким другим политичким партијама", поручио је Додик.

