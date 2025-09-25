Logo

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

Телеграф

25.09.2025

20:44

Халид Бешлић пјевач
Фото: YouTube/Screenshot

Халид Муслимовић се појавио на прослави пунољетства сина Банета Обрадовића и открио у каквом је стању његов пријатељ Халид Бешлић.

Одмах се присјетио и негдје свог пунољетства који се тада није славио.

- Увијек сам спреман за овакве ствари. Тад није било пунољетство хит, него завршити средњу школу и отићи у војску.

Жељка Цвијановић-Џон Гинкел-25092025

БиХ

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Послије много година, најавио је и концерт у Београду који ће одржати 12. новембра.

- Ето, 12. новембра напокон. Сава центар ће бити, стално су ме питали кад ћеш ти - рекао је.

На питање како је Халид Бешлић и да ли су се чули, Муслимовић је рекао да се с пријатељем чуо и то путем видио позива и да се одмах нашалио с њим.

- Прије пар дана смо се чули преко воцапа, гледали смо један другог. Ја сам одмах кренуо на шалу, а он то одмах прихвати. Рекао сам: "Срећа што није имао хируршке захвате, све би попуцало". Био је расположен, јак је, има вољу, има жељу и ја мислим да ће побиједити.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

- Није ништа конкретно рекао, мислим да је једна добра фаза. Колико сам ја разумио, њега су прилагодили да прима терапије.

Поменули су и Халидову супругу, која се такође тренутно бори с опаком болести.

- Јесу, обоје су лоше. Немају баш толико година да би нас напустили, превазићиће то. Нисам био у болници, али сам чуо да су соба до собе. Живот је то, он је пун елана и побиједиће.

На самом крају је поменуо и алкохол и удес који је доживио Дарко Лазић.

ЕКО Топлана-23092025

Друштво

Ускоро почиње грејна сезона

- Јесам, видио сам мало на телевизији и новинама. Шта рећи, алкохол, ако га је било то није добро. Ја сам дошао аутом, али ако попијем неку чашу, ако попијем узећу такси.

Халид Бешлић

Коментари (0)
