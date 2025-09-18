Доктор Лазић хуманошћу задужио будуће генерације

Стојановић је рекао да је доктор Лазић у свјетским здравственим релацијама проглашен за најуспешнијег ратног хирурга који је извршио 3.620 операција, те спасио на стотине живота.

Бања Лука Затражено поништавање тендера за расвјету у Бањалуци

- Током добровољног учешћа у Одбрамбено-отаџбинском рату, Лазић је од сигурне смрти спасио многе људе и показао праву Хипократову мисију - да се помогне било ком човјеку који је рањен, болестан, повријеђен или је у било којој другој невољи - навео је Стојановић.

Стојановић је истакао да је доктор Лазић радио по неколико операција дневно и док је сам био рањен, са ногом у гипсу.

Он је рекао да филм "Линија" шаље важну поруку о љубави, миру, хуманости.

- Овај филм је у суштини антиратна драма која треба да покаже сав бесмисао рата, поготово међу браћом или међу комшијама. Очекујем максималну подршку становништва и кључних институција да помогну да се ово историјско вријеме на умјетнички начин забиљежи, како би прешло границе Србије и Републике Српске, да би се приказивало у свијету и послало антиратну поруку - навео је Стојановић.

Друштво Погледајте како изгледа најдужи тунел на Коридору 5Ц у БиХ

Фим "Линија" је прича инспирисана мотивима из "Ратног дневника" доктора Миодрага Лазића, а ради се по сценарију режисера и професора Драгана Елчића и књижевника Жељка Пржуља.

Главне улоге тумаче Александар Лазић, Ненад Окановић, Никола Ракочевић, Наташа Миовчић, Радош Бајић и други познати драмски умјетници.

Снимање је почело у манастиру Ковиљ, а настављено на војном полигону Пасуљанске ливаде и на аеродромима Морава и Лађевци.

Хирург Миодраг Лазић /1955-2020/, који је током ратова деведесетих година 20. вијека спасавао животе у Републици Српској Крајини и Републици Српској, преминуо је 14. априла 2020. године у Нишу.

Наука и технологија Скривена Вајбер подешавања која сви игноришу: Ево шта заправо раде

Лазић је 1991. године напустио мјесто хирурга у Нишу и запутио се у тадашњу Републику Српску Крајину. Током минулог рата је као хирург учествовао у пробоју коридора у јуну 1992. године. Након тога се као добровољац јавио у ратну болницу "Коран" на Палама.

Један је од оснивача ратне болнице "Жица" у Блажују код Сарајева, гдје је остао 40 мјесеци као једини хирург на подручју тадашњег Српског Сарајева и обавио више од 3.500 операција под пуном анестезијом.

За заслуге у спасавању живота Срба и људи других националности блаженопочивши патријарх српски Павле одликовао је доктора Лазића "Орденом Светог Саве".

Занимљивости Помрачење Сунца 21. септембра доноси велике ризике: Астролози откривају шта никако не смијете да радите

Лазић је добио и "Орден крста милосрђа" којим га је одликовала Република Српска, а Србија га је постхумно одликовала "Орденом Карађорђеве звезде првог степена".