Logo
Large banner

Бразил спрема невјероватну понуду: Анћелоти постаје најплаћенији селектор на свијету

Извор:

Кликс

12.12.2025

20:15

Коментари:

0
Бразил спрема невјероватну понуду: Анћелоти постаје најплаћенији селектор на свијету

Фудбалски савез у Бразилу припрема понуду коју ће италијански стручњак Карло Анћелоти тешко моћи одбити.

Наиме, како јавља Диарио АС, на столу је дугорочни уговор са Анћелотијем, а спремљен му је уговор који би га везао за селекцију Бразила све до 2030. године.

У савезу су увјерени да је Анћелоти прави човјек за њихову клупу и желе га задржати под сваку цијену.

Потписом овог уговора, Анћелоти би постао најплаћенији селектор на свијету, а понуда је стигла уочи Свјетског првенства с јасним циљем.

Према информацијама свјетских медија, Италијан тренутно зарађује око 10 милиона евра годишње.

Подијели:

Тагови:

Karlo Anćeloti

Brazil

trener

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо Чузо

Фудбал

Преминуо Чузо

5 ч

0
Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

Фудбал

Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

1 д

0
Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

Фудбал

Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

1 д

0
Екипа Манчестер Ситија на мечу против Реал Мадрида

Фудбал

Ситију дерби против Реала, Арсенал рутински

1 д

0

Више из рубрике

Преминуо Чузо

Фудбал

Преминуо Чузо

5 ч

0
Амер Хирош у дресу Борца и наредне сезоне

Фудбал

Амер Хирош у дресу Борца и наредне сезоне

8 ч

0
Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

Фудбал

Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

8 ч

0
ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Фудбал

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

21

04

Нека друга жена: Мозаик истина и лажи

21

01

Француска блокира пут Црне Горе у Европску унију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner