Бразил спрема невјероватну понуду: Анћелоти постаје најплаћенији селектор на свијету

Извор:
Кликс
12.12.2025
20:15
Коментари:0
Фудбалски савез у Бразилу припрема понуду коју ће италијански стручњак Карло Анћелоти тешко моћи одбити.
Наиме, како јавља Диарио АС, на столу је дугорочни уговор са Анћелотијем, а спремљен му је уговор који би га везао за селекцију Бразила све до 2030. године.
У савезу су увјерени да је Анћелоти прави човјек за њихову клупу и желе га задржати под сваку цијену.
Потписом овог уговора, Анћелоти би постао најплаћенији селектор на свијету, а понуда је стигла уочи Свјетског првенства с јасним циљем.
Према информацијама свјетских медија, Италијан тренутно зарађује око 10 милиона евра годишње.
