Logo
Large banner

Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

Извор:

Мондо.рс

12.12.2025

12:34

Коментари:

0
Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер
Фото: Tanjug/AP/Ana Paunković

Црвена звезда је побједом против Штурма у гостима (1:0) везала чак три узастопна тријумфа у Лиги Европе, тако да је драстично промијенила своју позицију на табели.

Послије три кола, видјели смо да је Звезда на једном боду освојеном против Селтика (имала је уз то поразе против Порта и Браге), када је чак и суперкомпјутер давао минималне шансе за пролазак даље.

Путин-Ердоган-састанак-12122025

Свијет

Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

Међутим, да фудбал није математика - видјели смо баш на примјеру Црвене звезде која је мимо свих очекивања потом освојила девет бодова и попела се у горњи дом на табели, одакле се види прољеће у Лиги Европе.

Колико је Звезда близу нокаут фази?

Кратко и јасно - јако је близу. Црвена звезда има десет бодова и тренутно се налази на 17. мјесту на табели, а 24 тима иду даље.

Како анализира специјализовани профил "Фудбал Митс Дејта", Звезда има 99 одсто шанси да прође у шеснаестину финала Лиге Европе, односно само чудо може да је удаљи од овог мјеста, преноси "Мондо".

илу-црвнеи нокти-маникир-12122025

Стил

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

"Суперкомпјутер" пак каже и да има шансе за директан пролаз у осмину финала, али то ће бити много теже.

Да би се пробила у најбољих осам, што доноси једну фазу мање, Звезди ће бити потребне двије побједе до краја и да се уз то поклопе резултати.

За то, "Суперкомпјутер" даје Звезди два одсто шансе. Изводљиво или не?

С ким Звезда игра до краја?

Лига Европе иде сада на паузу до краја јануара, када ће Звезда одиграти и двије преостале утакмице у којима ће гледати да потврди пролазак у наредну фазу такмичења.

Једна је лакша, а друга ни близу као да се играла у септембру...

22. јануар - Малме - Црвена звезда

29. јануар - Црвена звезда - Селта

Подијели:

Тагови:

ФК Црвена звезда

Liga Evrope

Superkompjuter

УЕФА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Сцена

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

5 ч

1
Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

БиХ

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

5 ч

0
Ове регистарске таблице коштају као стан

Ауто-мото

Ове регистарске таблице коштају као стан

5 ч

0
Гужве на два гранична прелаза

Градови и општине

Гужве на два гранична прелаза

5 ч

0

Више из рубрике

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Фудбал

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

6 ч

0
Медији тврде: Милојевић одлази из Звезде, враћа се Деки?

Фудбал

Медији тврде: Милојевић одлази из Звезде, враћа се Деки?

6 ч

0
Владан Милојевић, тренер Црвене звезде

Фудбал

Озбиљне паре: Колико је Звезда до сада зарадила у Европи

7 ч

0
Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

Фудбал

Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

16

50

Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner