Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

Извор:
Мондо.рс
12.12.2025
12:34
Коментари:0
Црвена звезда је побједом против Штурма у гостима (1:0) везала чак три узастопна тријумфа у Лиги Европе, тако да је драстично промијенила своју позицију на табели.
Послије три кола, видјели смо да је Звезда на једном боду освојеном против Селтика (имала је уз то поразе против Порта и Браге), када је чак и суперкомпјутер давао минималне шансе за пролазак даље.
Међутим, да фудбал није математика - видјели смо баш на примјеру Црвене звезде која је мимо свих очекивања потом освојила девет бодова и попела се у горњи дом на табели, одакле се види прољеће у Лиги Европе.
Кратко и јасно - јако је близу. Црвена звезда има десет бодова и тренутно се налази на 17. мјесту на табели, а 24 тима иду даље.
Како анализира специјализовани профил "Фудбал Митс Дејта", Звезда има 99 одсто шанси да прође у шеснаестину финала Лиге Европе, односно само чудо може да је удаљи од овог мјеста, преноси "Мондо".
"Суперкомпјутер" пак каже и да има шансе за директан пролаз у осмину финала, али то ће бити много теже.
Да би се пробила у најбољих осам, што доноси једну фазу мање, Звезди ће бити потребне двије побједе до краја и да се уз то поклопе резултати.
За то, "Суперкомпјутер" даје Звезди два одсто шансе. Изводљиво или не?
Лига Европе иде сада на паузу до краја јануара, када ће Звезда одиграти и двије преостале утакмице у којима ће гледати да потврди пролазак у наредну фазу такмичења.
Једна је лакша, а друга ни близу као да се играла у септембру...
22. јануар - Малме - Црвена звезда
29. јануар - Црвена звезда - Селта
