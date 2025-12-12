Амер Хирош у дресу Борца и наредне сезоне

Извор:
ФК Борац продужио је сарадњу са Амером Хирошем који ће дрес бањалучког клуба носити и наредне сезоне.
“Нисам имао превише дилема и драго ми је што смо продужили сарадњу за наредну сезону. На мени је да останем у доброј форми и да кроз напоран рад и партије на терену дам свој пуни допринос како би екипа остварила зацртане циљеве. Радујем се новим изазовима и увјерен сам да ћемо имати разлога за славље.” поручио је Хирош
Амер Хирош параф на продужетак сарадње ставио је у друштву Звјездана Мисимовића, предсједника ФК Борац.
“Амер је својим играчким и људским квалитетима, али и радном етиком, те односом према клубу показао да је заслужено дио наше екипе. Сматрам да он има још простора за напредак и да ће у будућем периоду да пружа још боље партије. На њему је да настави са напорним радом и да заједно славимо нове успјехе.” рекао је Мисимовић
