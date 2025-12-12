Оперисан Рафаел Надал

Извор:
Доскорашњи шпански тенисер Рафаел Надал успјешно је оперисан у четвртак у због тешког остеоартритиса у трапезиометакарпалном зглобу десне шаке, саопштио је његов медицински тим.
Захват је извео дугогодишњи Надалов љекар Анхел Руиз Которо уз асистенцију доктора Вилара, док је операцију водио специјалиста др. Алекс Љух.
Операција долази свега двије недјеље након што се 22-струки Гренд слем шампион вратио тренинзима, после паузе дуже од годину дана. Повратак хроничног бола у шаци приморао је Надала да се подвргне интервенцији.
Надал је посљедњи званични меч одиграо на Дејвис купу 2024. у Малаги, а Шпанац је планирао да у 2026. години одигра више егзибиционих дуела. Даљи ток опоравка биће познат након контрола у наредним недјељама, пише Телеграф.
Сам Рафа је чак стигао и да се нашали, те је поручио: - Изгледа да нећу бити спреман за Аустралијан опен!
Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero 😂 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025
He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto! 🤗
Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 😂
I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl
