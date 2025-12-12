Logo
Оперисан Рафаел Надал

Оперисан Рафаел Надал
Фото: Танјуг/АП

Доскорашњи шпански тенисер Рафаел Надал успјешно је оперисан у четвртак у због тешког остеоартритиса у трапезиометакарпалном зглобу десне шаке, саопштио је његов медицински тим.

Захват је извео дугогодишњи Надалов љекар Анхел Руиз Которо уз асистенцију доктора Вилара, док је операцију водио специјалиста др. Алекс Љух.

Операција долази свега двије недјеље након што се 22-струки Гренд слем шампион вратио тренинзима, после паузе дуже од годину дана. Повратак хроничног бола у шаци приморао је Надала да се подвргне интервенцији.

Гордан Грлић Радман

Регион

Конференција 30 година Дејтона у Загребу

Надал је посљедњи званични меч одиграо на Дејвис купу 2024. у Малаги, а Шпанац је планирао да у 2026. години одигра више егзибиционих дуела. Даљи ток опоравка биће познат након контрола у наредним недјељама, пише Телеграф.

Сам Рафа је чак стигао и да се нашали, те је поручио: - Изгледа да нећу бити спреман за Аустралијан опен!

