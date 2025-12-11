Тенисер суспендован на 20 година

Извор:
Међународна агенција за интегритет тениса (ИТИА) саопштила је да је француски тенисер Квентин Фолио суспендован из спорта на чак 20 година, уз новчану казну од 70.000 долара и обавезу да врати више од 44.000 долара незаконито стеченог новца.
Ова одлука донета је након што је утврђено да је починио чак 27 прекршаја Програма против корупције у тенису (ТАЦП).
Фолио (26) је, према истрази ИТИА, био кључна фигура мреже играча који су дјеловали у интересу синдиката за намештање мечева. Он је шести тенисер санкционисан у оквиру исте истраге, послије случајева Џејми Флојд-Анжел, Пола Валсекија, Лука Фомбе, Лукаса Букеа и Енца Римолија.
Иако је достигао најбољи пласман у каријери – 488. мјесто на АТП листи у августу 2022. – Фолио је негирао 30 оптужби које су се односиле на 11 мечева од 2022. до 2024. године, од чега је лично играо осам.
Оптужбе су обухватале намјештање резултата, примање новца да не пружи максимум ради клађења, нуђење новца другим играчима да наместе мечеве, давање интерних информација, саучесништво у корупцији, опструкцију истраге ИТИА и уништавање доказа.
Независна службеница за саслушања, Амани Калифа, одржала је даљинско саслушање 20. и 21. октобра 2025. године и потврдила 27 од 30 тачака оптужнице, док су три одбачене. У својој писаној одлуци од 1. децембра 2025, Калифа је оцијенила да је Фолио био “вектор шире криминалне мреже, активно регрутујући друге играче и покушавајући да корупцију још дубље укорени у професионални тенис”.
При одређивању санкције узети су у обзир и отежавајући фактори, међу којима и намјерна опструкција истраге.
Фолио је под привременом суспензијом од 17. маја 2024, па ће му се то вријеме урачунати у казну. Његова суспензија трајаће до 16. маја 2044. године, под условом да измири све финансијске обавезе.
Током периода забране, Француз неће смети да игра, тренира или присуствује било ком тениском догађају под окриљем чланица ИТИА – АТП, ВTA, ИТФ, Тениса Аустралије, Француске тениске федерације, Вимблдона и УС Тениса.
Иначе, ИТИА је независно тијело основано ради очувања интегритета професионалних тениских такмичења, пише Телеграф.
