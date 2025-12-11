Logo
Америчка тенисерка се скинула гола и најавила Аустралијан Опен

Извор:

АТВ

11.12.2025

08:59

Саша Викери
Фото: Screenshot / YouTube

Готово годину дана прошло је откако је америчка тенисерка Саша Викери отворила свој Онли фенс профил гдје објављује ексклузиван и провокативан садржај што је био потез који је изазвао велику пажњу јавности и навијача широм свијета.

Викери је о својој одлуци говорила још пред почетак прошлогодишњег Аустралијан Опена, а данас отворено признаје да ју је финансијски резултат потпуно изненадио.

"Никада више нећу причати лоше о дјевојкама које су на Онли фенсу. Количина новца коју сам тамо зарадила у прва два дана ме је потпуно шокирала. Била сам запањена", изјавила је америчка тенисерка, истичући да јој је нова платформа донијела изненађујућу зараду.

Саша Викери
Саша Викери

Упркос нагађањима, Викери наглашава да се није повукла из професионалног тениса. Напротив, на свом Инстаграм сторију потврдила је да ће се такмичити у Аустралији наредне године, додајући да паралелно води и свој ОФ профил.

У истом сторију додатно је промовисала свој налог и објавила провокативну фотографију, уз обавезно блуровање голотиње, пошто друштвене мреже строго санкционишу такав садржај.

Реакције јавности су, очекивано, подијељене, док једни подржавају њену одлуку као "приватни избор", други је критикују јер се ради о професионалној спортисткињи.

Викери се, међутим, не обазире, поручујући да јој нова платформа омогућава финансијску стабилност и слободу коју раније није имала.

