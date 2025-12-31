Logo
Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

Танјуг

31.12.2025

11:32

Фото: Танјуг/АП

Виши суд у Београду заказао је за 29. јануар почетак главног претреса у поновљеном поступку против Владимира и Миљане Кецмановић, родитеља дјечака који је у ОШ "Владислав Рибникар" 3. маја 2023. године убио деветоро дјеце и чувара школе и ранио још петоро дјеце и наставницу историје, сазнаје Танјуг.

Главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић каже да од поновљеног поступка очекује да ће бити максимално ефикасан и да ће бити спроведен без одуговлачења.

- Такође, Више јавно тужилаштво у Београду очекује да ће Виши суд поново донијети осуђујућу пресуду и да ће окривљене, у складу са прикупљеним доказима и степеном њихове кривице, осудити на максималне затворске казне, као што то тужилаштво предлаже од самог почетка поступка и на чему ће инсистирати до краја - рекао је Стефановић.

Првостепена пресуда у овом поступку укинута је одлуком Апелационог суда у Београду крајем новембра и наложено је понављање суђења.

Полиција Србија

Хроника

Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина

Поновљено суђење ће се водити пред новим предсједником судског вијећа судијом Вишег суда у Београду Драганом Мартиновићем, јер је претходни судија Зоран Божовић распоређен у одјељење за организовани криминал тог суда.

