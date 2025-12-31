Logo
Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

31.12.2025

10:59

Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против шесторице Срба због наводних ратних злочина на подручју Кључа 1992. године.

Оптужница је подигнута против Браце Марића, Драгана Вукића, Ранка Самарџије, Саве Јокића, Мише Адамовића и Милорада Каурина, саопштено је из Тужилаштва БиХ.

Они су оптужени за злочин над цивилима бошњачке националности почињен 10. јула 1992. године приликом војно-полицијске акције у селима Горњи и Доњи Биљани у општини Кључ.

