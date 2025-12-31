Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

31.12.2025
10:59
Коментари:1
Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против шесторице Срба због наводних ратних злочина на подручју Кључа 1992. године.
Оптужница је подигнута против Браце Марића, Драгана Вукића, Ранка Самарџије, Саве Јокића, Мише Адамовића и Милорада Каурина, саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Они су оптужени за злочин над цивилима бошњачке националности почињен 10. јула 1992. године приликом војно-полицијске акције у селима Горњи и Доњи Биљани у општини Кључ.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
45
11
41
11
41
11
32
11
18
Тренутно на програму