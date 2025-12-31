Ухваћен на дјелу: Бањалучанин ухапшен на паркингу тржног центра

Извор:
31.12.2025
Бањалучанин Д.Г. ухапшен је јуче због сумње да је на паркингу тржног центра провалио у више возила.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су јуче 30. децембра лишили слободе лице Д.Г. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Тешка крађа“ и „Тешка крађа“ а у вези са чланом 22. Кривичног законика Републике Српске", наводе из ПУ Бањалука.
Он је наиме осумњичен да је провалио у једно возило и украо ствари, а ухваћен је док је приликом покушаја провале у друго ауто.
"Полицијски службеници су наведено лице лишили слободе око 19,25 часова приликом извршења кривичног дјела на паркинг простору тржног центра у Бањалуци. Код наведеног лица пронађен је и одузет електронски уређај намијењен за блокаду сигнала између кључа и рачунара путничког возила тзв. „Jammer“, као и други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичних дјела", наводе из ПУ Бањалука.
Како сазнајемо, ово лице је већ хапшено у јулу због истог кривичног дјела, а тада је био осумњичен да је из возила украо око 20.000 КМ.
Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
