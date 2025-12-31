Logo
Large banner

Пожар у гаражи кренуо од електричног ромобила, експлодирала плинска боца

Извор:

Индекс

31.12.2025

10:14

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Јче око 8:10 часова догодио се пожар и експлозија у гаражи у власништву 52-годишњег мушкарца у улици Јосипа Вогринца у Загребу, саопштила је полиција.

Према до сада прикупљеним информацијама, квар на батерији електричног тротинета је највјероватније изазвао варницу и пренос топлоте на гасну боцу, која је потом експлодирала. Пожар који је избио након експлозије угасили су ватрогасци, а на лицу мјеста је спроведен увиђај.

У инциденту је повријеђен 52-годишњи власник гараже. Указала му се медицинска помоћ у Трауматолошкој клиници Клиничко-болничког центра Загреб, али тежина његових повреда још није утврђена.

У експлозији је оштећен и паркирани аутомобил марке Шкода загребачких регистарских таблица у власништву 55-годишњег мушкарца. Обим материјалне штете још није познат.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

plin

električni trotinet

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

Сцена

Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

1 ч

0
Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Хроника

Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

1 ч

0
Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима

Република Српска

Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима

1 ч

1
Нетанјаху: Могуће формирање нове владе у Гази ако се Хамас разоружа

Свијет

Нетанјаху: Могуће формирање нове владе у Гази ако се Хамас разоружа

2 ч

0

Више из рубрике

Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Хроника

Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

1 ч

0
Судар код Градишке: Возач тешко повријеђен, пребачен у УКЦ Српске

Хроника

Судар код Градишке: Возач тешко повријеђен, пребачен у УКЦ Српске

2 ч

0
Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

Хроника

Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

14 ч

1
Драма у Сарајеву: Непозната особа пуцала, полиција трага за њом

Хроника

Драма у Сарајеву: Непозната особа пуцала, полиција трага за њом

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

45

Број 1411 до сада позван 75.315 пута

11

41

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

11

41

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

11

32

Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

11

18

Гачанин покушао украсти гориво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner