Пожар у гаражи кренуо од електричног ромобила, експлодирала плинска боца

31.12.2025
Јче око 8:10 часова догодио се пожар и експлозија у гаражи у власништву 52-годишњег мушкарца у улици Јосипа Вогринца у Загребу, саопштила је полиција.
Према до сада прикупљеним информацијама, квар на батерији електричног тротинета је највјероватније изазвао варницу и пренос топлоте на гасну боцу, која је потом експлодирала. Пожар који је избио након експлозије угасили су ватрогасци, а на лицу мјеста је спроведен увиђај.
У инциденту је повријеђен 52-годишњи власник гараже. Указала му се медицинска помоћ у Трауматолошкој клиници Клиничко-болничког центра Загреб, али тежина његових повреда још није утврђена.
У експлозији је оштећен и паркирани аутомобил марке Шкода загребачких регистарских таблица у власништву 55-годишњег мушкарца. Обим материјалне штете још није познат.
(индекс)
