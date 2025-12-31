Logo
Large banner

Дијете (2) оставили да умре у теткиној кући: Језиви детаљи оптужнице против родитеља

31.12.2025

11:04

Коментари:

0
beba
Фото: Pixabay

Основно државно тужилаштво у Подгорици подигло је оптужницу против Ј.Ј. и С.Р., обоје из Панчева, јер су оставили двогодишње дијете у тешком здравственом стању, без обезбјеђивања адекватне медицинске помоћи, због чега је дјевојчица А.Ј. преминула.

Њима се на терет ставља кривично дјело кршење породичних обавеза.

"Оптужницом се окривљенима ставља на терет да су 5. октобра 2024. године у Подгорици, кршењем законом утврђених породичних обавеза, оставили своје малољетно дијете А.Ј. (рођену 19. октобра 2022. године у Подгорици) у тешком здравственом стању, без обезбјеђивања адекватне медицинске помоћи, усљед чега је наступила смрт дјетета", саопштено је из ОДТ-а.

Према наводима оптужнице, трогодишња дјевојчица је тог дана, у стању тешког степена потхрањености и болести, остављена код сестре оца, у њеној породичној кући, гдје је и преминула у ноћи између 5. и 6. октобра 2024. године, у раним јутарњим часовима.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

preminula beba

Оптужница

Pančevo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

Хроника

Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

50 мин

1
Опрез! Гужве на већини граничних прелаза

Друштво

Опрез! Гужве на већини граничних прелаза

53 мин

0
Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

Занимљивости

Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

1 ч

0
Руска војска: Напад Кијева на Путинову резиденцију био циљан и прецизно испланиран

Свијет

Руска војска: Напад Кијева на Путинову резиденцију био циљан и прецизно испланиран

1 ч

0

Више из рубрике

Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

Хроника

Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

50 мин

1
Ухваћен на дјелу: Бањалучанин ухапшен на паркингу тржног центра

Хроника

Ухваћен на дјелу: Бањалучанин ухапшен на паркингу тржног центра

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Пожар у гаражи кренуо од електричног ромобила, експлодирала плинска боца

1 ч

0
Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Хроника

Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

45

Број 1411 до сада позван 75.315 пута

11

41

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

11

41

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

11

32

Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

11

18

Гачанин покушао украсти гориво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner