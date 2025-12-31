Дијете (2) оставили да умре у теткиној кући: Језиви детаљи оптужнице против родитеља

31.12.2025
11:04
Коментари:0
Основно државно тужилаштво у Подгорици подигло је оптужницу против Ј.Ј. и С.Р., обоје из Панчева, јер су оставили двогодишње дијете у тешком здравственом стању, без обезбјеђивања адекватне медицинске помоћи, због чега је дјевојчица А.Ј. преминула.
Њима се на терет ставља кривично дјело кршење породичних обавеза.
"Оптужницом се окривљенима ставља на терет да су 5. октобра 2024. године у Подгорици, кршењем законом утврђених породичних обавеза, оставили своје малољетно дијете А.Ј. (рођену 19. октобра 2022. године у Подгорици) у тешком здравственом стању, без обезбјеђивања адекватне медицинске помоћи, усљед чега је наступила смрт дјетета", саопштено је из ОДТ-а.
Према наводима оптужнице, трогодишња дјевојчица је тог дана, у стању тешког степена потхрањености и болести, остављена код сестре оца, у њеној породичној кући, гдје је и преминула у ноћи између 5. и 6. октобра 2024. године, у раним јутарњим часовима.
