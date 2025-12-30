Logo
Large banner

Стравичан пожар у Призрену: Страдала беба

30.12.2025

22:10

Коментари:

0
Стравичан пожар у Призрену: Страдала беба
Фото: SRNA

Дијете старо годину дана данас је страдало у пожару који је избио у стамбеној кући у центру Призрена. Мајка дјетета и још троје дјеце спасени су и налазе се ван животе опасности. Главни тужилац Основног тужилаштва у Призрену, Петрит Криезиу, изјавио је да су у тренутку избијања пожара мајка и четворо дјеце спавали у кући.

"Данас, 30. децембра, око 10.00 сати ујутро, примили смо информацију о пожару у којем је горела стамбена кућа у центру града, у близини Куће културе. Нажалост, имамо једну смрт. У кући су се налазили мајка и њено четворо деце. Троје деце је спасено, док је једно дете старо око годину дана преминуло" изјавио је Криезиу.

Према његовим ријечима, одмах по дојави на терен су изашли полиција, ватрогасци, истражитељи, стручњаци за пожаре и дежурни тужилац. Пожар је стављен под контролу, али увиђај још траје јер се прикупљају материјални докази који би могли расвијетлити узрок избијања ватре.

"Пожар још није у потпуности угашен како би могле да се изврше све потребне експертизе. Докази се и даље прикупљају на лицу места, а све надлежне институције раде на утврђивању тачних околности овог трагичног догађаја" рекао је Криезиу.

Он је нагласио да за сада нема индиција да је ријеч о намјерно изазваном пожару, али да је прерано износити коначне закључке.

"До овог тренутка немамо сумњу да је пожар намерно изазван. Могу постојати различити разлози, али истрага је у току и тек након експертиза моћи ћемо да говоримо са сигурношћу" додао је.

Главни тужилац је потврдио да су троје дјеце која су спасена изван животне опасности те је упутио изразе саучешћа породици страдалог дјетета, преноси "24Седам".

Подијели:

Тагови:

пожар

pogibija

беба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Деценијски раст: Бакар све скупљи

Економија

Деценијски раст: Бакар све скупљи

2 ч

0
Додик: Суд БиХ брутално гази изборну вољу бирача у Српској

Република Српска

Додик: Суд БиХ брутално гази изборну вољу бирача у Српској

2 ч

7
Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

Хроника

Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

2 ч

0
Ово је мушкарац чије је тијело пронађено код Будве: Породица цијели дан покушавала ступити у контакт с њим

Регион

Ово је мушкарац чије је тијело пронађено код Будве: Породица цијели дан покушавала ступити у контакт с њим

2 ч

0

Више из рубрике

Далибор Богићевић Боги је бивши припадник МУП-а Србије

Србија

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

7 ч

0
Miloš Vučević

Србија

Вучевић: Хелез је посљедња особа која неком у региону може да држи моралне лекције

8 ч

0
policija Srbija

Србија

Монструозно и болесно: Дјечаку бакљом пржили гениталије, од удараца му пукле јетра и слезина!

16 ч

0
Ухапшена два мушкарца због језивог убиства код Врбаса

Србија

Ухапшена два мушкарца због језивог убиства код Врбаса

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

22

56

Турску ове године погодило 53.262 земљотреса

22

44

Партизан наставио црни низ у Евролиги

22

35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

22

33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner