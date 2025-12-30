Стравичан пожар у Призрену: Страдала беба

30.12.2025
22:10
Дијете старо годину дана данас је страдало у пожару који је избио у стамбеној кући у центру Призрена. Мајка дјетета и још троје дјеце спасени су и налазе се ван животе опасности. Главни тужилац Основног тужилаштва у Призрену, Петрит Криезиу, изјавио је да су у тренутку избијања пожара мајка и четворо дјеце спавали у кући.
"Данас, 30. децембра, око 10.00 сати ујутро, примили смо информацију о пожару у којем је горела стамбена кућа у центру града, у близини Куће културе. Нажалост, имамо једну смрт. У кући су се налазили мајка и њено четворо деце. Троје деце је спасено, док је једно дете старо око годину дана преминуло" изјавио је Криезиу.
Према његовим ријечима, одмах по дојави на терен су изашли полиција, ватрогасци, истражитељи, стручњаци за пожаре и дежурни тужилац. Пожар је стављен под контролу, али увиђај још траје јер се прикупљају материјални докази који би могли расвијетлити узрок избијања ватре.
"Пожар још није у потпуности угашен како би могле да се изврше све потребне експертизе. Докази се и даље прикупљају на лицу места, а све надлежне институције раде на утврђивању тачних околности овог трагичног догађаја" рекао је Криезиу.
Он је нагласио да за сада нема индиција да је ријеч о намјерно изазваном пожару, али да је прерано износити коначне закључке.
"До овог тренутка немамо сумњу да је пожар намерно изазван. Могу постојати различити разлози, али истрага је у току и тек након експертиза моћи ћемо да говоримо са сигурношћу" додао је.
Главни тужилац је потврдио да су троје дјеце која су спасена изван животне опасности те је упутио изразе саучешћа породици страдалог дјетета, преноси "24Седам".
