Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина

Извор:

Танјуг

31.12.2025

11:08

Коментари:

0
Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина
Фото: Танјуг

Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је заједничким радом припадника Министарства унутрашњих послова у Прокупљу и Управе царина, на Заједничкој тачки преласка Мердаре, заплеијњено више од 30 килограма материје за коју се сумња да је кокаин и да су ухапшена двојица албанских држављана због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

- Припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу ухапсили су С. Л. (23) и Б. У. (25) држављане Албаније, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога - саопштио је МУП.

Полиција је синоћ заједно са Управом царина, приликом контроле комби возила "мерцедес" албанских регистарских ознака, којим је управљао С. Л, а у којем се као сувозач налазио Б. У, у шупљинама испод тапацира пронашла 28 пакета са 30 килограма и 896 грама прашкасте материје за коју се сумња да је кокаин.

- С. Л. и Б. У. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу - изјавио је министар Дачић.

