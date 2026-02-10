Извор:
Тактика Кијева осуђена је на неуспјех и довешће до уништења државности, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
- Њихове методе и тактика осуђени су на пропаст. Да, они ће је слиједити, јер је то логика у коју су западни умови увукли Украјину - навела је Захарова у интервјуу за РИА Новости поводом Дана дипломатских радника.
Према њеним ријечима, та тактика укључује уништење државности, осиромашење људи, уништење унутрашњих темеља и са становишта економије, науке, образовања, а и једноставно са становишта самосвијести људи.
- Планови Зеленског у стилу Наполеона да нанесе Русији неки "стратешки пораз" су пропали - нагласила је Захарова, додајући да од кијевских власти треба очекивати "ружне ствари".
