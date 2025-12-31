Logo
Гачанин покушао украсти гориво

Гачанин покушао украсти гориво

Гатачка полиција ради на документовању кривичног дјела „ Покушај крађе“ против С.В., наводе у саопштењу.

"Лице је заустављено док је управљало путничким аутомобилом марке „Mercedes ML“ у коме је уочено већи број празних канистера, као и два пластична цријева дужине од по 5м", наведено је у саопштењу.

О свему наведеном је је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

