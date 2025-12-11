Logo
Трампов план предвиђа америчка улагања у Русију

Извор:

СРНА

11.12.2025

08:44

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Фото: АТВ

План америчког предсједника Доналда Трампа за мир у Украјини укључује приједлоге за обнављање руских енергетских токова у Европу, велика америчка улагања у ријетке земне елементе и енергетику, и коришћење замрзнуте руске суверене имовине, пише "Волстрит џурнал".

Лист наводи да су ти планови детаљно описани у додацима мировним приједлозима који су предати европским колегама посљедњих седмица.

Они укључују план да америчке финансијске фирме и друга предузећа искористе 200 милијарди долара замрзнуте руске суверене имовине за пројекте у Украјини, укључујући велики нови центар података који би био повезан са нуклеарком "Запорожје".

Америчке компаније би инвестирале у руске стратешке секторе као што су ријетки земни метали и нафта на Арктику, док би се обновили руски енергетски токови у западну Европу и свијет.

Лист је цитирао неименованог европског званичника који је упоредио предложене америчко-руске енергетске споразуме са економском верзијом конференције на Јалти из 1945. године.

На том састанку, побједници Другог свјетског рата, Совјетски Савез, САД и Велика Британија, подијелили су своје сфере интересовања у Европи.

Русија

Америка

