Супруга бившег мужа Џил Бајден пронађена мртва

31.12.2025

12:47

Супруга бившег мужа Џил Бајден пронађена мртва

Линда Стивенсон, супруга Била Стивенсона, бившег мужа Џил Бајден, пронађена је мртва у свом дому у држави Делавер прије три дана, саопштила је полиција.

Према полицијској управи округа Њу Касл, Линда Стивенсон је имала 64 године. Полиција је примила позив око 23:16 по локалном времену и реаговала је на пријављену породичну свађу у кући у улици Ајдлвуд у насељу Оук Хил.

„Полиција је одмах почела да предузима мЈере за спасавање живота, али упркос њиховим напорима, Линда Стивенсон је касније проглашена мртвом“, наводи се у полицијском саопштењу. Тело је пронађено у дневној соби куће. Тренутно није подигнута оптужница.

Детективи из Одељења за криминалистичке истраге такође су изашли на лице мјеста, а смрт Линде Стивенсон је и даље под истрагом. Одјељење за форензичке науке савезне државе Делавер извршиће обдукцију како би утврдило узрок и околности смрти, пише часопис People .

Џил је била удата за Била пет година

Џил Бајден, која сада има 74 године, удала се за Била Стивенсона 1970. године док је била студенткиња. Развели су се 1975. године.

Patrijarh Porfirije

Друштво

Патријарх Порфирије: Потребна нам је морална обнова

„Имала је одређена очекивања о томе какав ће тај брак бити, али она се нису испунила. Била је веома млада и вјероватно помало наивна у вези са тим какав ће живот бити. То ју је јако погодило и натјерало да се много преиспитује“, рекла је Џули Пејс, биографкиња Џил Бајден, 2022. године.

Године 1977, Џил Бајден се удала за Џоа Бајдена, бившег предсједника Сједињених Америчких Држава, са којим је и данас у браку.

