Туга у свијету српског тениса: Умро легендарни тренер Драган Савић

09.12.2025

16:01

Драган Савић, легендарни тренер и истакнути члан Извршног одбора Тениског савеза Београд преминуо је у 73. години живота.

Савић је био некадашњи тенисер и репрезентативац Југославије. Најбољи ренкинг му је био 282. мјесто на свијету, а оставио је дубок траг и у тренерским водама. Савић је био тренер Слободану Боби Живојиновићу и Ненаду Зимоњићу.

Савић је такође био тренер Тениског клуба Црвена Звезда, са којим је дао огроман допринос развоју домаће сцене и афирмацији бројних младих талената.

Са богатим играчким и тренерским искуством, Драган Савић остаје упамћен као један од пионира и кључних људи у стварању темеља модерног српског тениса.

Вријеме и мјесто сахране накнадно ће бити објављени.

(Телеграф.рс)

