Туга у свијету српског тениса: Умро легендарни тренер Драган Савић

09.12.2025
16:01
Коментари:0
Драган Савић, легендарни тренер и истакнути члан Извршног одбора Тениског савеза Београд преминуо је у 73. години живота.
Савић је био некадашњи тенисер и репрезентативац Југославије. Најбољи ренкинг му је био 282. мјесто на свијету, а оставио је дубок траг и у тренерским водама. Савић је био тренер Слободану Боби Живојиновићу и Ненаду Зимоњићу.
Савић је такође био тренер Тениског клуба Црвена Звезда, са којим је дао огроман допринос развоју домаће сцене и афирмацији бројних младих талената.
Тенис
Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди
Са богатим играчким и тренерским искуством, Драган Савић остаје упамћен као један од пионира и кључних људи у стварању темеља модерног српског тениса.
Вријеме и мјесто сахране накнадно ће бити објављени.
Друштво
1 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
22
16
22
16
13
16
11
16
09
Тренутно на програму