Минић: Неће се одустати од јачања капацитета Српске

Извор:
СРНА
18.09.2025
07:43
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да Српска референдумом мора рећи да не признаје наметнуте одлуке и да жели да егзистира на основу Дејтонског споразума чије би непоштовање отворило питања уређења унутардржавне заједнице БиХ.
"Уколико дође до других поступака због непоштовања овог уговора, то би отворило питања уређења унутардржавне заједнице БиХ, али са неким јаснијим постулатима када је у питању територијална подијељеност институција и надлежности", рекао је Минић за Политику.
Економија
На шта се најисплативије гријати?
Он је додао да би тада било нужно ући у одређене поступке, процедуре и иницијативе којима би био уређен статус Републике Српске, а који ће сигурно ићи према једном много већем облику саоодрживости и самосталности.
"Не говорим ни о каквом рату нити га ко призива. Свjесни смо положаја и времена али нећемо одустати од јачања капацитета Српске који је годинама одузиман разним наметањима", истакао је Минић.
Он је додао да га боли што се и данас, три деценије касније, мора бранити оно што је у рату одбрањено животима и крвљу најбољих синова.
Свијет
Држављанин БиХ провалио у италијански хотел, па украо сеф
Сматра да је борба за Српску перманентна и непрестана, али је битно да одолијева свим нападима.
"Важно је да се одбранимо, покажемо јединство, обезбиједимо континуитет постојања и оправдамо све оно за шта смо се борили када смо стварали Српску", истакао је Минић.
Подсјетио је да је и сам био учесник рата, припадник Друге посавске бригаде, а у посљедњим операцијама 1995. године Прве српске бригаде Војске Републике Српске чију су униформу он и његови саборци достојанствено носили.
Друштво
Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета
"Морамо бити одговорни за земљу у којој живимо и да њом и тако управљамо. Недопустиве су било какве грешке, историјске и политичке", закључио је Минић.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
30
08
27
08
24
08
22
08
13
Тренутно на програму