Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

Извор:
РТ Балкан
28.09.2025
10:56
Коментари:0
Запад годинама није испуњавао свој дио обавеза по иранском споразуму, САД су из њега повукле 2018. године, а сада покушавају да користе невешто прикривене правне конструкције како би казнили Иран, нагласила је портпаролка руског Министарства спољних послова
Покушај Велике Британије, Француске и Њемачке да врате старе санкције Савјета безбједности УН против Ирана изгледа као превара, а сви њихови правни аргументи су невешто прикривени, изјавила је портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, преноси ТАСС.
Она је подсјетила да је ријеч о механизму "снепбек" (snapback), који у савременој дипломатији означава процедуру која омогућава брзо враћање старих санкција Савета безбједности УН против Ирана. Портпаролка руског Министарства спољних послова је указала да су Европљани "извели лукав трик" заобилазећи редослијед рјешавања спорних ситуација утврђен у резолуцији 2231.
Регион
Дјечак са сметњама у развоју брутално злостављан у Дневном центру
"Најприје стране морају да размотре претензије у оквиру механизма за рјешавање спорова. И тек ако све западне у ћорсокак – питање се износи у СБ УН. Тај механизам, супротно тврдњама 'европске тројке', није био покренут. Лондон, Париз и Берлин прескочили су те фазе и одмах доставили документ Савјету безбједности. Са становишта међународног права, то изгледа као превара: ако сам кршиш правила, губиш право да користиш механизме који су у њима прописани. А они су 'серијски' прекршиоци резолуције 2231. Када је 18. октобра 2023. године истекао рок за низ ограничења уведених против Ирана, они су увели истоветне националне санкције", написала је Захарова на свом Телеграму.
Напоменула је да Запад годинама није испуњавао свој дио обавеза по иранском споразуму, САД су из њега повукле 2018. године, а "сада покушавају да користе невјешто прикривене правне конструкције како би казнили Иран".
"Дана 28. августа они су послали писмо Савјету безбједности. И ево већ данас, 27. септембра, истиче рок од 30 дана у којем је овај процес могао бити заустављен. Савјет безбједности није усвојио резолуцију о одржавању режима ослобођења од рестрикција, и санкције против Ирана формално, са становишта Лондона, Берлина и Париза, ступају поново на снагу. А 18. октобра (за три недеље) истиче рок иранског нуклеарног споразума, а Европљани једноставно нису имали времена: журили су да по сваку цијену протуре своје рјешење прије почетка руског предсједавања Савјетом безбједности УН. Русија и Кина биле су против. И то не само због политичког става, већ из настојања да се сачува правни интегритет", нагласила је она.
Градови и општине
Гајовић: Више бруцоша, нови садржаји и виши стандард
У том смислу, портпаролка руског Министарства спољних послова је подсјетила да су 26. септембра Москва и Пекинг предузели посљедњи покушај да очувају законитост, предложивши продужење важења резолуције 2231 до априла 2026. године.
"То би дало времена за тражење дипломатског рјешења и спријечило потенцијално непредвидиву ескалацију. Али Европљанима је било потребно нагло заоштравање, јер они журе: после 18. октобра њихове могућности биле би исцрпљене. Зато резолуција није продужена – Запад је гласао против", подвукла је Захарова.
Они су тиме, појаснила је портпаролка Министарства спољних послова, прекршили два фундаментална принципа међународног права: "Pacta sunt servanda" (уговори се морају поштовати) и "Clean hands doctrine" (доктрина "чистих руку", која подразумијева забрану позивања на правне инструменте у случају кршења правне чистоте).
Према ријечима Захарове, Запад је поново подвргао систем равнотеже и сам темељ међународне безбједности "ерозији".
Хроника
Комшије испричале све о унуку који је заклао бабу и дједа: Давали му новац, а на крају их је убио
"Дана 27. септембра истиче 30-дневни рок и 'снепбек' формално аутоматски ступа на снагу. Са правне и политичке тачке гледишта то ће бити ништавно. На крају ће постојати двије реалности – она коју ће промовисати западне земље и она коју ћемо промовисати ми – Русија, Кина и наши савезници", поручила је портпаролка руског Министарства спољних послова.
Међутим, уколико "снепбек" буде протурен мимо правила, створиће се опасан преседан.
"То више није само дипломатска нијанса, већ питање свјетске безбједности и будућности цијелог међународног система", закључила је Захарова.
Регион
27 мин0
Свијет
40 мин0
Занимљивости
45 мин0
Ауто-мото
48 мин0
Најновије
Најчитаније
11
07
11
03
10
59
10
56
10
47
Тренутно на програму