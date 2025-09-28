Дјевојчицу ударила струја на игралишту

Извор:
Родитељи у грчком граду Артемида суочили су се са ноћном мором када је њихова кћерка (9) доживела струјни удар на игралишту, након што је додирнула огољене жице које су вириле из стуба јавне расвете.
Инцидент се догодио прве недјеље септембра, док су, према познатим информацијама, родитељи дјевојчице прије неколико дана поднијели тужбу, захтевајући одговорност за немар који је угрозио живот њиховог дјетета.
Наиме, док се дјевојчица играла, она се приближила стубу расвјете на игралишту. Несвјесна опасности, додирнула је жице које нису биле заштићене, што је резултирало тешким струјним ударом, након ког је пала на земљу. Њена мајка, која је била у близини када се све догодило, забринула се када је видела да је на том подручју нестало струје, а онда и када је схватила да јој је дијете нестало из видокруга.
Убрзо након тога пронашла је своју деветогодишњу кћерку како лежи на земљи у стању шока, неспособна да се покрене или нормално говори.
Породица дјевојчице поднела је званичну жалбу, истичући "криминални немар" надлежних органа у одржавању безбједности општинске инфраструктуре.
Како напомињу, дијете је било у опасности и инцидент је могао да има трагичан исход. Дјевојчица је, срећом, хоспитализована без компликација.
