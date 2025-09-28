Logo

Дјевојчицу ударила струја на игралишту

Извор:

Телеграф

28.09.2025

09:11

Коментари:

0
Игралиште дјечије
Фото: Anthony/Pexels

Родитељи у грчком граду Артемида суочили су се са ноћном мором када је њихова кћерка (9) доживела струјни удар на игралишту, након што је додирнула огољене жице које су вириле из стуба јавне расвете.

Инцидент се догодио прве недјеље септембра, док су, према познатим информацијама, родитељи дјевојчице прије неколико дана поднијели тужбу, захтевајући одговорност за немар који је угрозио живот њиховог дјетета.

Наиме, док се дјевојчица играла, она се приближила стубу расвјете на игралишту. Несвјесна опасности, додирнула је жице које нису биле заштићене, што је резултирало тешким струјним ударом, након ког је пала на земљу. Њена мајка, која је била у близини када се све догодило, забринула се када је видела да је на том подручју нестало струје, а онда и када је схватила да јој је дијете нестало из видокруга.

ILU-CIRKUS-100925

Свијет

Језиви призори у циркусу: Жена страдала пред 80 гледалаца

Убрзо након тога пронашла је своју деветогодишњу кћерку како лежи на земљи у стању шока, неспособна да се покрене или нормално говори.

Породица дјевојчице поднела је званичну жалбу, истичући "криминални немар" надлежних органа у одржавању безбједности општинске инфраструктуре.

Како напомињу, дијете је било у опасности и инцидент је могао да има трагичан исход. Дјевојчица је, срећом, хоспитализована без компликација.

(Телеграф.рс)

