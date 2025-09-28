Logo

Језиви призори у циркусу: Жена страдала пред 80 гледалаца

28.09.2025

Језиви призори у циркусу: Жена страдала пред 80 гледалаца
Фото: Unsplash

Ужасне сцене у суботу увече десиле су се у шатору циркуса Пол Буш у Базену кад аје током представе, акробаткиња пала са трапеза. Млада жена преминула је у арени пред очима више од 80 гледалаца.

За сада није јасно како је дошло до трагедије. Према информацијама листа Билд, умјетница је током поподневне представе око 17.45 часова пала са висине од око пет метара. Пред очима више од 80 посјетилаца, међу којима су биле породице са дјецом, срушила се у арени. Умрла је пред публиком.

Полиција и хитна помоћ одмах су стигли до шатора, док су ужаснути гости панично излазили напоље.

Полиција сада истражује како је дошло до несреће.

За очевице је обезбијеђена професионална помоћ. Свештеници и савјетници су већ на лицу мјеста пружили подршку трауматизованој дјеци. Портпарол полиције, Стефан Хајдук, изјавио је: „Коме год да је потребна помоћ, може се јавити у сваком тренутку.

