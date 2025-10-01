Logo

Данас претежно облачно, на планинама могућ снијег

01.10.2025

08:33

Коментари:

0
Vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно и хладније уз повремену кишу.

Киша ће бити чешћа од централних предјела ка истоку, а на планинама повремено ће падати сусњежица и снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха биће од 12 до 17 на југу до 21, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, у другом дијелу дана повремено јак. У Херцеговини увече јака, понегдје и олујна бура.

Подијели:

Таг:

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Српској рођено 27 беба

Друштво

У Српској рођено 27 беба

3 ч

0
Саобраћај у кишном дану, Бањалука

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

3 ч

0
Почиње нова академска година

Друштво

Почиње нова академска година

3 ч

0
Данас славимо Светог Евменија Гортинског: Ево зашто треба појести хљеб са вином

Друштво

Данас славимо Светог Евменија Гортинског: Ево зашто треба појести хљеб са вином

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

59

Почиње сезона лова на мрког медвједа

10

58

Ана Брнабић расписала локалне изборе

10

58

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

10

54

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

10

50

Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner