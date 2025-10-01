Данас претежно облачно, на планинама могућ снијег

01.10.2025
08:33
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно и хладније уз повремену кишу.
Киша ће бити чешћа од централних предјела ка истоку, а на планинама повремено ће падати сусњежица и снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха биће од 12 до 17 на југу до 21, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, у другом дијелу дана повремено јак. У Херцеговини увече јака, понегдје и олујна бура.
