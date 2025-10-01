Цијела основна школа у Мостару бојкотује наставу због вршњачког насиља

Извор:
Родитељи ученика који похађају Основну школу Антуна Бранка Шимића у Мостару обавијестили су јавност да ће њихова дјеца бојкотовати наставу у знак солидарности једног одјељења трећег разреда чији ученици већ неко вријеме не иду у школу због вршњачког насиља.
Од половине септембра ученици III-2 разреда не иду у школу због тога што није ријешен проблем, на који упозоравају од прошле године, а који се односи на понашање једног од ученика овог разреда.
Родитељи су раније изнијели у јавност да се дјеца суочавају с непримјереним и насилним понашањем једног ученика већ годинама, за којег је Школски одбор прошле године донио одлуку да буде премјештен у другу школу. Међутим, родитељи су поднијели жалбу, а Министарство просвјете ХНК је реаговало непосредно пред почетак нове школске године наређујући да дијете настави школовање у истом разреду због тога што одлука Школског одбора није коначна.
Након што су се проблеми дјеце из тог разреда наставили и током ове школске године, прво су наставу бојкотовали ученици из III-2 разреда, али бојкот се сада проширио и на остатак школе.
"Ми, родитељи ученика Основне школе Антуна Бранка Шимића у Мостару, овим путем изражавамо пуну и недвосмислену подршку родитељима ученика разреда III-2, који се већ дуже вријеме боре с озбиљним проблемима насиља у разредном окружењу", рекли су.
Згрожени чињеницом да надлежне институције, упркос вишеструким апелима родитеља и школе, још нису подузеле учинковите и конкретне мјере за заштиту дјеце, родитељи свих разреда одлучили су се на бојкот наставе као "акт солидарности и протест против неодговорности система".
"Свако дијете има право на сигурно, потицајно и достојанствено образовно окружење. То право тренутно није загарантовано ученицима разреда III-2, а посљедице дуготрајног занемаривања проблема већ су видљиве кроз психолошке и емоционалне тешкоће код дјеце. Родитељи III-2 разреда су више пута тражили помоћ школе, Министарства образовања, науке, културе и спорта ХНК, Центра за социјални рад и Града Мостара, али су, нажалост, остали без стварне заштите за своју дјецу", поручили су родитељи ове школе.
Они наглашавају да је једна ученица тог разреда већ напустила школу, а да је сада још 16 њих запријетило да ће учинити исто.
"То је јасан показатељ крајње забринутости и очаја родитеља. На недавном састанку с министром поновно смо добили обећања о помоћи у виду психолога, педагога, асистента али родитељи не прихватају рјешења која су се већ четири пута показала неучинковитима. Таква рјешења не штите дјецу, већ их враћају у исту опасну ситуацију из које су привремено повучена ради њихове сигурности. Не пристајемо на систем који толерише насиље", порука је родитеља.
Прецизно су навели шта желе постићи бојкотом:
-јасно истаћи озбиљност ситуације
-заштиту свих ученика
-истаћи нужност измјене закона и правилника из подручја образовања
-истаћи нужност координације и сарадње свих институција које креирају сигурно и адекватно окружење за образовање дјеце
-позвати надлежне институције да пронађу хитно рјешење за III-2 разред
-показати да не подржавамо масовни испис ученика наше школе, нагласити да не подржавамо угрожавање радних мјеста учитеља, наставника и особља школе
-потврдити заједништво и солидарност родитеља и
-послати јасну поруку надлежним институцијама: сигурност и добробит наше дјеце морају бити приоритет
На крају, поручују да је ово "борба за темељне вриједности нашег образовног система и друштва у цјелини".
