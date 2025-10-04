Породица ван себе: Умјесто да се радују рођењу дјетета, сахрањују оца

Извор:
Дарко Р. (43) погинуо је у језивој саобраћајној несрећи у Младеновцу. Како се сазнаје, он је журио кући јер је жена почела да му се порађа.
Подсјетимо, страшна саобраћајна несрећа догодила се синоћ око 20.55 часова, у Рајковцу, Улица Светолика Ранковића, у Младеновцу, када су се сударили два аутомобила и аутобус.
У овој незгоди на путу до болнице погинуо је Дарко Р. који је управљао аутомобилом марке BMW док су четири особе повријеђене, пише Курир.
- Сударили су се аутомобили марке BMW, ластин аутобус који саобраћа на линији 491, и "ситроен". Нажалост, на путу до здравствене установе преминуо је Дарко Р. возач BMW, док су лакше повријеђени возачи друга два возила, као и један путник из аутобуса и "ситроена". Они су превезени у Ургентни центар - рекао је извор упознат са случајем.
Убрзо након страшне трагедије, мук и туга. Дарко Р. настрадао је журећи кући гдје је жена почела да му се порађа.
- Ријеч је о човјеку о ком само ријечи хвале могу да се кажу. Да трагедија буде још већа, иза себе је оставио двогодишњу кћеркицу и трудну супругу. Синоћ је кренуо да позајми новац јер је жена сваког тренутка требало да се породи, па је хтио да се спреми за прославу - објашњава пријатељ настрадалог Дарка и додаје:
- На путу до куће звала га је жена, ваљда да му каже да су трудови кренули, он је мученик пожурио и ето шта се десило. Сви смо ван себе. Дарко је био човјек, што би наш народ рекао, "на хљеб да га мажеш". Није био бахати возач који је притиснуо гас без разлога. Свако би од нас у таквој ситуацији пожурио кући. Туга, ово је толико тужно, тешко... Умјесто да се радује рођењу дјетета... - објашњава пријатељ који није могао да сакрије тугу.
На мјесту несреће синоћ је била Хитна помоћ, ватрогасци и полиција која је обавила увиђај, а којим ће бити утврђено како се ова страшна трагедија догодила.
