Детаљи несреће у Младеновцу: Мушкарац погинуо док је журио кући јер му се супруга порађала

04.10.2025

09:31

Детаљи несреће у Младеновцу: Мушкарац погинуо док је журио кући јер му се супруга порађала

Дарко Р. (43) трагично је настрадао у тешкој саобраћајној несрећи у Младеновцу. Несрећа се догодила док је журио кући, јер је његова супруга почела да се порађа.

Наиме, стравичан удес догодио се синоћ око 20.55 часова у Улици Светолика Ранковића, у мјесту Рајковац код Младеновца, када су се сударила два аутомобила и аутобус.

У несрећи је живот изгубио Дарко Р, возач аутомобила марке БМW, док су четири особе повријеђене.

Hitna pomoć

Србија

Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

''Сударили су се аутомобили марке БМW, ластин аутобус који саобраћа на линији 491, и ''ситроен“. Нажалост, на путу до здравствене установе преминуо је Дарко Р., возач БМW-а, док су лакше повријеђени возачи друга два возила, као и један путник из аутобуса и ''ситроена“. Сви су превезени у Ургентни центар'', рекао је извор Информера упознат са случајем.

Након несреће, у насељу је завладао мук. Мјештани и пријатељи не могу да дођу себи – Дарко је, како кажу, страдао док је журио кући јер је његова супруга почела да се порађа.

''Ријеч је о човјеку о ком само ријечи хвале могу да се кажу. Да трагедија буде још већа, иза себе је оставио двогодишњу кћеркицу и трудну супругу. Синоћ је кренуо да позајми новац јер је жена сваког тренутка требала да му се породи, па је хтио да се спреми за прославу'', испричао је његов пријатељ.

Младеновац-удес-

Хроника

Језив удес: Претицао аутобус, па се закуцао у аутомобил, сумња се да има страдалих

''На путу до куће звала га је жена, вјероватно да му каже да су трудови кренули. Он је, мученик, пожурио и ето шта се десило. Сви смо ван себе. Дарко је био човјек, што би наш народ рекао, „на хљеб да га мажеш“. Није био бахат возач који је притиснуо гас без разлога. Свако би од нас у таквој ситуацији пожурио кући. Туга, ово је толико тужно, тешко… Умјесто да се радује рођењу дјетета…'', додаје пријатељ кроз сузе.

На мјесту несреће синоћ су интервенисали ватрогасци, полиција и Хитна помоћ. Увиђај је обављен, а истрага ће утврдити тачне околности ове тешке трагедије, пише Информер.

