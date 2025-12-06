Услуга бесплатне правне помоћи није у потпуности ефикасна

Извор:
Пружање бесплатне правне помоћи у Републици Српској није у потпуности ефикасно. Закључак је то Главне службе за ревизију која је спровела ревизију учинка. Грађанима би требало да се обезбиједи ефикаснија правна помоћ. Грађани кажу да нису задовољни кориштењем услуге бесплатне правне помоћи. Неки и не знају да постоји та могућност.
Грађанима би требало да се обезбиједи ефикасна бесплатна правна помоћ. Закључак је то ГСР ЈС која је провела ревизију учинка функционисање бесплатне правне помоћи.
Ревизори препоручују и успостављање јединствене и потпуне евиденције о пруженим услугама БПП и рационалније распоређивање средстава.
"Ревизија је сугерисала да препоручила да се средства користе рационалније да се оптимизује рад Центра јер ми заступамо грађане цијеле Републике Српске и био је проблем са евидентирањем", истакао је директор Центра за пружање бесплатне правне помоћи Милан Ђурановић.
Оно што се налази у препорукама ревизије Центру јесте и то да је у складу са расположивим финансијским ресурсима потребно проводити активности на додатним обукама пружалаца услуга БПП. Министар Горан Селак поручује да ће се радити на модернизацији Центра.
"Оно што је Центар и директор тражили од министарства ми ћемо гледати да изађемо у сусрет у смислу материјалног и техничког опремања самог Центра а све у циљу бољих услова за рад запослених у овом Центру", додао је министар правде Републике Српске Горан Селак.
"Наредних дана ћемо приступити изради акционог плана за отклањање тих препорука и надамо се да ћемо у наредној години успјешно да реализујемо препоруке које је доставила ревизија", најавио је Ђурановић.
Акциони план који ће направити Центар за пружање БПП обезбиједиће плаћање и контролу наплате и евидентирања досуђених трошкова судских поступака.
