Станивуковић: Оптимистичан сам када је ријеч о договору

Извор:

СРНА

04.10.2025

13:21

Коментари:

0
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић оцијенио је веома важним данашњи састанак са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем, те поздравио нову праксу Владе да посјети све локалне заједнице.

"Састанак је протекао у радној атмосфери. Оптимистичан сам када је ријеч о договору", рекао је Станивуковић новинарима након састанка.

Он је указао на то да је раније било спорно питање централног спомен обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.

"Данас ћемо заједно обићи градилиште. То је прва посјета споменику који је скоро завршен. Око тога требамо показати национално и институцинално јединство. Влада Републике Српске је дала 1,5 милиона КМ. Предсједник Републике Српске дао је 2,5 милиона КМ, то су огромна средства. Град је издвојио око пет милиона КМ", истакао је Станивуковић.

Он је рекао да се неће гледати у проценте и да су сви дали максимум када је ријеч о изградњи споменика.

"Груби радови биће завршени до краја овог мјесеца. Ту ће стајати почасна гарда како је то најавио и предсједник", истакао је Станивуковић.

Он је рекао да ће споменик свечано бити откривен 9. јануара.

"Сви се томе радујемо и тражићемо благослов Српске првославне цркве", рекао је Станивуковић.

Градоначелник је навео да је на данашњем састанку било ријечи и о завршетку изградње моста у Чесми.

"Договорићемо се институционално поштујући снагу града и Владе. Завршићемо финансијску конструкцију од четири милина КМ и да до краја ове или почетком наредне године мост буде у употреби", нагласио је Станивуковић.

Он је додао да ће за двије седмице бити ријешени имовинско-правни односи и радови ће се наставити на двије кружне раскрснице код кампуса Унивезитета у Бањалуци.

"Позвао сам премијера да обиђе кућу Милановића. Ту је уложено 4,5 милиона КМ. У тај пројекат је Влада уложила много средстава", навео је Станивуковић.

Станивуковиће је напоменуо да ће ускоро бити завршена и изградња тротоара у Залужанима.

"Ми морамо да разговарамо и Бањалука треба да покаже да је могуће сарађивати. Било би пожељно и добро да на састанцима буде присутно руководство Скупштине града", навео је Станивуковић.

Он је додао да је оваквим састанцима политичка сцена у Републици Српској пуно нормалнија.

"Даћу ријеч да ћу задржати овакав наратив", рекао је Станивуковић.

Састанку у Градској управи присуствовали су и министар министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник.

Драшко Станивуковић

Саво Минић

