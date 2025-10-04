Минић: Нећемо тровати политичку сцену, интерес грађана на првом мјесту

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да га радује данашњи састанак са градоначелним Бањалуке Драшком Станивуковићем, те поручио да ће Влада у сарадњи са локалним заједницама сваки пут у интересу грађана тражити најбоља рјешења.
"Треба нам порука да ћемо направити нови наратив у којем нећемо тровати политичку сцену међусобним оптуживањима. Грађани не могу живјети од тога и биће незадовољни јер се пројекти не завршавају. То је иза нас", рекао је Минић новинарима након састанка у Бањалуци.
Премијер је нагласио да је задовољан као борац Војске Републике Српске, што ће са средствима предсједника, Владе и града бити завршена изградња централног спомен обиљежја погинулим борцима ВРС.
"Послије тога договорили смо и друге пројекте када је ријеч о центру града. Споменик `12 беба` представља синоним са јаком поруком и био је окидач за нашу највећу војну акцију `Коридор` и мислим да заслужује уређење", истакао је Минић.
Он је додао да је дат рок за одређене пројекте, те да је договорено да се наредни састанак организује у Влади Републике Српске и да се сва питања адресирају ресорним министарствима.
"Отворили смо низ тема и договорили смо се за рјешења. Битно је да буду укључени и представници Скупштине града да договор спустимо и на скупштинске одлуке у интересу свих грађана. Нека то буде једна ствар и то ће бити добро", рекао је Минић.
Према његовим ријечима, евидентирана су сва давања Владе Српске највећем граду Српске да би се могли планирати буџети и пројекти.
Говорећи и планирању и измјени регулационих планова, Минић је истакао да је градоначелник Бањалуке обећао да ће све бити транспарентно.
"Наишао сам на саговорника и сарадњу, и ово је нормална прича и сарадња у интересу грађана Бањалуке", нагласио је Минић.
