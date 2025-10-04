Logo

Бећировић захвалио Аустрији на увођењу санкција Додику, Цвијановић му одговорила Андрићевим цитатом

04.10.2025

10:33

Члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић разговарао је с амбасадором Републике Аустрије у БиХ Георгом Дивалдом и захвалио му на увођењу санкција предсједнику Републике Српске, Милораду Додику.

На ово је одговорила српски члан предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић на свом X налогу, наводећи цитат Иве Андрића из дјела ''Знакови поред пута'':

''Страх, неповјерење и неискреност ухватили су у неким земљама тако дубок коријен да људи не могу више да нађу ведар израз лица ни слободан, природан начин поступања другом човјеку. Њихови стари вјековима су робовали или су сами владали над људима и држали их у потчињености. То их је научило да се другима обраћају или понизно и удворички, кад говоре с вишим и моћнијим, или грубо и надмено, кад имају посла с нижим и слабијим од себе. А њихови потомци, ето, вуку још и сада за собом те маске предака, иако за њих већ одавно нема разлога ни оправдања."

