Минић: Заједничка синергија за развој општине Хан Пијесак

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да изузетно цијени одлуку начелника општине Хан Пијесак Слободана Ђурића да у наредном периоду заједно наставе активности, не само када је ријеч о Ски-центру "Игришта", већ и другим пројектима.
- Ово треба посматрати као једну заједничку синергију, не само развоја општине, већ и одлуке да убудуће заједно кренемо - истакао је Минић, након састанка са Ђурићем, којем је присуствовао и предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Он је навео да ће ускоро бити ријешено питање плацева, гдје су постојала одређена административна питања.
- Радује ме што ће сви активни пројекти, који су били предмет политичких препуцавања или су застали зато што нисмо могли благовремено добити одлуку Скупштине општине или начелника, сада бити настављени. Ово је сигурно једна изузетна перспектива када је у питању развој општина - рекао је Минић.
Он је навео да цијени одлуку начелника и став локалног СНСД-а који је прихватио, како је рекао, "овако лијеп договор".
- Сигуран сам да ћемо и у наредним посјетама моћи да потврдимо све што смо данас договорили, на радост свих, а посебно грађана Хан Пијеска - казао је Минић.
