Logo

Минић: Заједничка синергија за развој општине Хан Пијесак

07.10.2025

15:58

Коментари:

0
Минић: Заједничка синергија за развој општине Хан Пијесак
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да изузетно цијени одлуку начелника општине Хан Пијесак Слободана Ђурића да у наредном периоду заједно наставе активности, не само када је ријеч о Ски-центру "Игришта", већ и другим пројектима.

- Ово треба посматрати као једну заједничку синергију, не само развоја општине, већ и одлуке да убудуће заједно кренемо - истакао је Минић, након састанка са Ђурићем, којем је присуствовао и предсједник Републике Српске Милорад Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Америка и Русија да направе комисију за Балкан

Он је навео да ће ускоро бити ријешено питање плацева, гдје су постојала одређена административна питања.

- Радује ме што ће сви активни пројекти, који су били предмет политичких препуцавања или су застали зато што нисмо могли благовремено добити одлуку Скупштине општине или начелника, сада бити настављени. Ово је сигурно једна изузетна перспектива када је у питању развој општина - рекао је Минић.

Он је навео да цијени одлуку начелника и став локалног СНСД-а који је прихватио, како је рекао, "овако лијеп договор".

policija hrvatska

Регион

Младић из аутомобила показивао пиштољ, грађани узнемирени

- Сигуран сам да ћемо и у наредним посјетама моћи да потврдимо све што смо данас договорили, на радост свих, а посебно грађана Хан Пијеска - казао је Минић.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Драго ми је што начелник Ђурић дио СНСД-а

Република Српска

Додик: Драго ми је што начелник Ђурић дио СНСД-а

38 мин

0
Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6": Тошић и Туцак гарантују спектакл

Остали спортови

Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6": Тошић и Туцак гарантују спектакл

45 мин

0
За цијелу сезону на гријање потроши мање од 200 КМ

Економија

За цијелу сезону на гријање потроши мање од 200 КМ

45 мин

0
Ево за шта све можете искористити алуминијску фолију у кући

Савјети

Ево за шта све можете искористити алуминијску фолију у кући

51 мин

0

Више из рубрике

Додик: Драго ми је што начелник Ђурић дио СНСД-а

Република Српска

Додик: Драго ми је што начелник Ђурић дио СНСД-а

38 мин

0
''ЕУ се не може бавити овим простором, Америка и Русија да направе комисију за Балкан''

Република Српска

''ЕУ се не може бавити овим простором, Америка и Русија да направе комисију за Балкан''

56 мин

0
Стевандић: О референдуму када то буде најбоље за Српску

Република Српска

Стевандић: О референдуму када то буде најбоље за Српску

1 ч

0
Чланови ДЕМОС Соколац се прикључују покрету Драшка Станивуковића

Република Српска

Чланови ДЕМОС Соколац се прикључују покрету Драшка Станивуковића

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

Аутомобил смрскан у тешком судару: Возачу позлило током вожње, погинуо на мјесту несреће

16

33

Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

16

30

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

16

28

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

16

26

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner