Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

Независне

08.10.2025

16:13

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби
Фото: Printscreen/Facebook/Mali Anđeo

Иако има тек само девет и по година, Душан Павичар из Трна код Лакташа, већ је осјетио сав терет живота, јер од рођења води тешку животну борбу због чега му је потребна помоћ добрих људи.

Душан је на свијет дошао са црвенилом коже које заузима чак 90 одсто његовог тијела, а хемангиом је захватио и унутрашње органе – душник, десно око, рожњачу и мождану опну.

"Душан данас има свега 11 килограма, не прича, не може самостално сједити, носи пелене и једе искључиво миксану храну. Због компликација је планирана и уградња ПЕГА. Његова животна прича носи још много бола – отац му је преминуо, а мајка, и сама нарушеног здравља, остала је сама да се брине о њему и још двоје малољетне дјеце. Иза себе има четири операције стомака, два пута је носила стому, али и поред свега, храбро се бори да буде ослонац својој дјеци. Мајка вјерује и нада се да ће Душан успјети потражити медицинску помоћ у иностранству, а самој породици је потребна и наша подршка", наводи се у објави Хуманитарног удружења "Мали анђео".

Сви који желе помоћи могу позвати на број 17056 и даровати двије марке за Душана.

Како су написали из удружења, донације су могуће путем сљедећих рачуна:

Број рачуна: 5520002009328582

Банка: Адико Банка

Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео"

Новака Пивашевића бб, 78000 Бањалука

Сврха уплате: За Душана

Уплате из иностранства:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео"

Новака Пивашевића бб, 78 000 Бањалука

Сврха уплате: За Душана

Такође, за Душана ће у Лакташима у петак 10. октобра бити одржана и хуманитарна трка у оквиру Недјеље дјетата.

"У склопу Недјеље дјетета у Лакташима, наши малишани из ЈУ Центра за предшколско васпитање и образовање Лакташи трче хуманитарну трку за свог храброг другара Душана Павичара из Трна. Душану је потребна помоћ како би наставио лијечење, а ми трчимо да му покажемо да није сам", написали су из ове предшколске установе, пишу Независне.

Како су навели, старт трке је код кафића "Сцена", а циљ код вртића гдје ће бити постављена кутија за донације.

"Дођите, будите подршка, будите дио ове приче. Мали кораци, велика срца. Трчимо за Душана. Заједно", истакли су они.

