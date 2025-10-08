Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

08.10.2025
Малог Душана Павичара који је својом борбом показао да је велики херој, и његову мајку Весну, посјетио је данас Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.
Бојић је истакао да је Душанова борба велика и тешка и да је овај мали, а велики херој, потпуно парализован од самог рођења.
"Оно што се појавило као нада јесте да постоји могућност за лијечење матичним ћелијама у Турској и мајка мисли да би било какав напредак много значио за наставак живота малог Душана", истакао је Бојић за "Независне новине" додајући да су потребна значајна средства како би Душан и Весна кренули пут Турске.
"Ми смо покренули велику акцију. Уплатили смо већ 2.000 КМ. Такође, у петак у организацији са јавним вртићем организоваћемо хуманитарну трку на којој ће учествовати дјеца и родитељи управо са циљем подршке малом Душану", навео је Бојић.
Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби
Он је подсјетио да се дио средстава прикупља преко Удружења "Мали анђео", а ускоро ће бити постављене и хуманитарне кутије.
"Сви они који желе да помогну могу уплатити и новац на текући рачун мајке и помоћи Душану. Ту смо сви заједно да се потрудимо и покушамо омогућити Душану да крене на лијечење у Турску", поручио је Бојић.
Жиро рачун мајке:
Весна Павичар
1613000114215712
Raiffeisen Bank
Старине Новака 23
Трн Лакташи
