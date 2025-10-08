Logo

Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

08.10.2025

20:00

Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра
Фото: Facebook

Малог Душана Павичара који је својом борбом показао да је велики херој, и његову мајку Весну, посјетио је данас Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.

Бојић је истакао да је Душанова борба велика и тешка и да је овај мали, а велики херој, потпуно парализован од самог рођења.

"Оно што се појавило као нада јесте да постоји могућност за лијечење матичним ћелијама у Турској и мајка мисли да би било какав напредак много значио за наставак живота малог Душана", истакао је Бојић за "Независне новине" додајући да су потребна значајна средства како би Душан и Весна кренули пут Турске.

"Ми смо покренули велику акцију. Уплатили смо већ 2.000 КМ. Такође, у петак у организацији са јавним вртићем организоваћемо хуманитарну трку на којој ће учествовати д‌јеца и родитељи управо са циљем подршке малом Душану", навео је Бојић.

Душан Павичар

Друштво

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

Он је подсјетио да се дио средстава прикупља преко Удружења "Мали анђео", а ускоро ће бити постављене и хуманитарне кутије.

"Сви они који желе да помогну могу уплатити и новац на текући рачун мајке и помоћи Душану. Ту смо сви заједно да се потрудимо и покушамо омогућити Душану да крене на лијечење у Турску", поручио је Бојић.

Жиро рачун мајке:

Весна Павичар

1613000114215712

Raiffeisen Bank

Старине Новака 23

Трн Лакташи

