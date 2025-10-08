Logo

Проблем који надилази школске клупе: Све чешћа појава вршњачког насиља

Извор:

АТВ

08.10.2025

19:48

Фото: АТВ

Све чешћи случајеви вршњачког насиља у школама показују да се друштво суочава с проблемом који надилази школске клупе. И док институције апелују на превенцију и сарадњу, систем и даље нема јединствен закон ни јасан оквир који би дефинисао и усмјерио борбу против овог облика насиља.

Према подацима министарства просвјете и културе, прошла година донијела је више од стотину пријављених случајева вршњачког насиља у школама. Упркос забрињавајућим бројкама, надлежни поручују да се кроз пројекат ,,Школа без насиља'' постижу видљиви резултати.

"Ми усклађујемо та акта и они ће свакако бити у законским оквирима, и ту имамо нулту толеранцију када су у питању сваки облик насиља. Ми смо имали у 2024 години 164 нежељена случаја а управо захваљујући оваквом акцијом и кампањом која ће се проводити у наредне три године Школа Без насиља смо имали ситуацију да смо тај број свели за 50% и више од тога", казао је министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.

Иако број инцидената у појединим школама опада, проблем вршњачког насиља и даље остаје присутан. Наставници и стручни сарадници суочавају се с изазовима да препознају насиље на вријеме, посебно када је ријеч о суптилнијим облицима. Из школа поручују да је за сталне промјене неопходна стална сарадња свих актера образовног процеса и јасно дефинисана правила поступања у свакој ситуацији. Тренутно се воде само протоколима и интерним процедурама.

"Школа у случају вршњачког насиља поступа у складу са протоколом иначе у школи радимо велики број радионица у смислу превенције почевши од часова одјељењске заједнице и редовне наставе, имамо врхунске едукаторе и стручну службу и заиста планирамо и реализујемо велики број радионица на ову тему", објаснила је директор ЈУ Електро-техничка школа "Никола Тесла" Ирина Чавић.

Темом вршњачког насиља бавила се и Главна служба за ревизију Српске у извјештају ревизије учинка . Упозоравају да без јединствених протокола и усклађеног дјеловања институција, борба против вршњачког насиља остаје ограничена. Препоручују успостављање заједничке базе података и јасне механизме сарадње између школа, министарства и полиције, јер само досљедан систем може спријечити да појединачни случајеви прерасту у друштвени проблем

Таг:

вршњачко насиље

