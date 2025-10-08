Шеранић посјетио вишечлану породицу Годушевић

Извор:
Предузимање радњи на проширењу капацитета Бијељинске болнице биће у наредном периоду приоритет, када је ријеч управо о овом здравственом центру у Биљини. Рекао је то министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић у данашњој посјети Биљини, гдје се у Бијељинској болници је састао са директором ове установе, као и управом и менаџментом, гдје је било разговора о свему ономе што је тренутно актуелно у овој здравственој установи.
Такође министар Шеранић данас је посјетио бијељински Дом здравља, гдје је присуствовао озваничењу и почетку рада Центра за рани развој и превенцију при овој здравственој установи, а заједно са директором Фонда за дјечију заштиту посјетио је и породицу Годушевић у Јање.
По боју пријема и броју прегледа болница у Бијељини одавно је прерасла саму себе. Проширење капацитета у овом тренутку приоритет је.
„Оно што је неопходно, то је да покушамо да раздвојимо ургентни блок и поликлинички блок, и нпр. један анекс који би омогућио ту већу проточност у самим прегледима, али и у самом хитном и збрињавању, и двије сале које су неопходне, прије свега за масу хируршких дисциплина које овдје функционишу у болници, како би и они постали ефикаснији и растерећенији по питању самог рада", истакао је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
"Тако да смо имали врло, врло садржајан разговор и од стране министарства. Направили смо и неке планове за будуће дјеловања и будући рад. Тако да, ево, још једном се захваљујем министру на посјети и на будућим плановима, који морам рећи да нису мали за ову болницу", директор ЈЗУ болница „Свети Врачеви“ Бијељина Микајло Лазић.
Центар за рани раст и развој намијењен дјеци и родитељима како би на вријеме могли да заједно са љекарима реагују у случају откривања одређених недостатака код малишана, значајно је мјесто које је недостајало Бијељини.
„Осмишљен је тако да буде мјесто гдје ће сва дјеца с наших подручја од 0 до 6 година са својим породицама, значи, приступити овдје у овај центар гдје ће добити рану, детекцију, значи, откривање првих поремећаја од најранијег доба у њиховом одрастању“, казала је директор Дома здравља Бијељина Данијела Ђукин.
Тројке породици Годушевић у Јањи донијеле су срећу и радост својим родитељима.
"Мајка сам петоро дјеце, међу њима су наравно и тројке. Рођени су 31. септембра у Тузли. Један се зове најстарији Имран, други по реду је Анис и трећи је Емир. У суштини немамо финансијски проблем, хвала Богу, али овако свака помоћ добро дође", испричала је Хедија Додушевић.
Свака новорођена беба у Републици Српској доноси радост и треба учинити све да се мјерама популационе политике родитељима створе што бољи услови за живот и рад и проширење породице.
