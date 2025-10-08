ДЕП-ОТ пролонгирао рок за одлагање отпада

Извор:
Још нема информације да ли ће Чистоћа купити смеће након 14. октобра и, ако хоће, гдје ће га одлагати. Директор Александар Бајић данас се јавио на телефон и рекао да још неће давати изјаве. Умјесто њега на питање одговара градски менаџер - Мирна Савић Бањац охрабрује да ће се смеће купити и да ће се одлагати на депонију у Рамићима. Град се хвали тим да је својим ауторитетом успио да пролонгира престанак купљења смећа за шест дана.
"Као сто знате, у континуитету су били разговори и са чистоћом и са Деп-отом, јуче поново један састанак који сам обавила ја са својим сарадницима. наравно, и са људима из Деп-ота и чистоће, гдје смо дошли до закључка да је тај датум судског извршења 14.10. и да смо заиста захтијевали да се максимално одложи тај период када ће се смеће престати примати", истиче градски менаџер Мирна Савић-Бањац.
Деп-от је претходно најавио да данас престаје с радом, а пролонгирање од неколико дана није никакво посебно рјешење и још од 17. септембра познато је да је Окружни привредни суд у Бањалуци закључио да судски извршитељ 14. октобра треба да уведе Чистоћу у посјед парцела на регионалној депонији. Новост је, међутим, да ће Скупштина Града Бањалука ванредно засиједати о смећу у понедјељак, 13. октобра.
"Да не би имали ситуацију коју смо имали негдје у фебруару ове године кад је Бањалука због два дана бика затрпана смећем, ја позивам на разум, позивам обје стране да сједнемо и нађемо рјешење и неки компромис за добробит свих наших грађана", казао је одборник Социјалистичке партије Српске у Скупштини Града Бањалука Саша Глигорић.
Регионална депонија у Рамићима требало би да се прогласи локацијом од општег интереса и да се према Влади Републике Српске иде са захтјевом за експропријацију, то је, према најавама из Деп-ота, приједлог који би требало да се нађе пред Скупштином у понедјељак. У преводу: од власника спорних парцела, односно Чистоће а.д. требало би да се купи земљиште гдје осам локалних заједница у регији одлаже смеће.
"У задњих годину и по дана нема локалне заједнице, нема особе с којом нисам разговарао, која у било ком сегменту може да дјелује на овај проблем да се ријеши. Увијек сам спреман, од јутра до мрака, да разговарам и да ријешим ово. Све у заштиту грађана јер 500000 људи регије Бања Лука од овога зависи", казао је директор ДЕП-ОТ-а Ратко Јокић.
Сви актери ових дана наглашавају да купљење и одлагање смећа не смије да буде заустављено, јер тако прописује Закон о комуналним дјелатностима. Упис непокретности и спор око земљишта на регионалној депонији у Рамићима траје годинама, а Окружни привредни суд у Бањалуци још 4. априла 2024. године донио је рјешење о увођењу Чистоће у посјед. Деп-от и Чистоћа пробали су да се договоре, али је тај договор посљедњи пут пропао због тога, како је закључила Скупштина Деп-ота, што Чистоћа нема ни дозволе, ни машине, ни људе да управља отпадом на депонији. 13. октобар можда дјелује касно за рјешавање проблема са смећем који ће наступити 14. октобра, али боље касно него никад.
