Бабиш: Украјини нећемо дати ни пару из државног буџета за оружје

Танјуг
08.10.2025
19:14
Ако буде дио чешке владе, покрет АНО неће из државног буџета давати новац Украјини за оружје, изјавио је данас лидер АНО-а Андреј Бабиш на конференцији за новинаре.
Бабиш је рекао да Чешка помаже Украјини преко Европске уније, док чешке фабрике оружја могу слободно да извозе оружје без проблема, пренијеле су Чешке новине (ЧТК).
Говорећи о чешкој иницијативи за слање артиљеријских граната Украјини истакао је да је иницијатива била корисна, али да би то требало да спроводе чланице НАТО‑а, уз транспарентност.
Према његовим ријечима, приватне фирме су на тој иницијативи зарадиле десетине милијарди.
- Ни једну круну из буџета нећемо дати Украјини за оружје. Немамо новца за саму Чешку. Сматрам да смо Украјини помогли директно, а сада ће се помоћ пружати кроз ЕУ - истакао је Бабиш.
Он је и раније изражавао сумњу према тој иницијативи.
По мишљењу министра спољних послова Чешке Јана Липавског, НАТО нема механизме да се тиме бави директно.
Прошле године Украјина је од чешке иницијативе добила 1,5 милиона артиљеријских граната, ове године 1,1 милион, а укупно већ око 3,5 милиона комада.
