Мађарски политичар објавио АИ фотографију: Урсула, Патриоте су стигле

Извор:
РТРС
08.10.2025
18:13
Коментари:0
Мађарски политичар и члан владајуће партије Фидес Петер Хопал објавио је фотографију генерисану уз помоћ умјетне интелигенције, а која је изазвала бројне реакције.
Наиме, фотографија коју је објавио Хопал приказује тројицу мушкараца који држе боцу алкохола те стоје испред врата.
Тројица мушкараца на тој фотографији су мађарски премијер Виктор Орбан, словачки премијер Роберт Фицо те највјероватније будући премијер Чешке Републике Андреј Бабиш.
Хроника
Хорор: Полиција дошла по пријави судара, па 100 метара даље пронашла тијело
С друге стране, њих кроз "шпијунку" на вратима прати предсједница Европске комисије Урсула Фон дер Лајен, која на фотографији има видно забринуто лице.
"Звоне на врата Урсуле, Патриоте су стигле", рекао је Хопал, пише РТРС.
Најновије
Најчитаније
18
39
18
38
18
32
18
22
18
13
Тренутно на програму