Logo

Мађарски политичар објавио АИ фотографију: Урсула, Патриоте су стигле

Извор:

РТРС

08.10.2025

18:13

Коментари:

0
Мађарски политичар објавио АИ фотографију: Урсула, Патриоте су стигле
Фото: pexels/Tara Winstead

Мађарски политичар и члан владајуће партије Фидес Петер Хопал објавио је фотографију генерисану уз помоћ умјетне интелигенције, а која је изазвала бројне реакције.

Наиме, фотографија коју је објавио Хопал приказује тројицу мушкараца који држе боцу алкохола те стоје испред врата.

Тројица мушкараца на тој фотографији су мађарски премијер Виктор Орбан, словачки премијер Роберт Фицо те највјероватније будући премијер Чешке Републике Андреј Бабиш.

Policija Srbija

Хроника

Хорор: Полиција дошла по пријави судара, па 100 метара даље пронашла тијело

С друге стране, њих кроз "шпијунку" на вратима прати предсједница Европске комисије Урсула Фон дер Лајен, која на фотографији има видно забринуто лице.

"Звоне на врата Урсуле, Патриоте су стигле", рекао је Хопал, пише РТРС.

Подијели:

Таг:

Урсула фон дер Лајен

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор: Полиција дошла по пријави судара, па 100 метара даље пронашла тијело

Хроника

Хорор: Полиција дошла по пријави судара, па 100 метара даље пронашла тијело

40 мин

0
Учитељицу Сузану усмртио бахати возач, школа се опрашта од ње

Србија

Учитељицу Сузану усмртио бахати возач, школа се опрашта од ње

44 мин

0
Историјски подвиг српских љекара: Нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

Здравље

Историјски подвиг српских љекара: Нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

53 мин

0
Умрла Џоан Кенеди

Свијет

Умрла Џоан Кенеди

1 ч

0

Више из рубрике

Умрла Џоан Кенеди

Свијет

Умрла Џоан Кенеди

1 ч

0
Захарова: Брисел смишља формуле за крађу руске имовине

Свијет

Захарова: Брисел смишља формуле за крађу руске имовине

1 ч

0
Полицијски пас пронашао двоје нестале дјеце

Свијет

Полицијски пас пронашао двоје нестале дјеце

1 ч

0
САД извеле ваздушни напад у Сирији

Свијет

САД извеле ваздушни напад у Сирији

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

39

Микропластика повећава ризик од рака дебелог цријева и депресије

18

38

Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

18

32

Претреси у Требињу на више локација

18

22

Ковачевић: Код Станивуковића нема принципијелности, већ само кукавичлука

18

13

Нова студија: Лименка заслађеног пића повећава ризик од болести јетре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner