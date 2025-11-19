Logo
У Добоју одржан омаж Јовану Јовановићу Змају

СРНА

19.11.2025

08:31

У Добоју одржан омаж Јовану Јовановићу Змају
Фото: Срна

У Добоју је одржан омаж једном од највећих српских пјесника романтизма Јовану Јовановићу Змају, а уз рецитовање стихова представљени су и његови јавности мање познати биографски подаци.

Предсједник локалног Књижевног клуба "Јован Дучић" Милан Кузмић рекао је новинарима да је стваралачки опус Јована Јовановића Змаја обухватао и друштвено ангажована сатирична, политичка и социјална дјела иако је ријеч о првом писацу у српској књижевности који је писао поезију за дјецу.

Он каже да је Змај, објављујући и под псеудонимом Аливерић Тузлак, долазио у сукоб са тадашњом власти, а својим пјесмама указивао је и на историјске моменте који се и данас покушавају заташкати.

Члан овог клуба Лазо Пејчић рекао је да је Јовановић, осим што је био љекар, пјесник, драмски писац и уредник више часописа, био и полиглота који је дјела преводио на више свјетских језика.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Ближи се Аранђеловдан: Ову грешку прави већина вјерника, свештеник открио како се слави ова слава

Он је указао на његов лексикографски рад, односно прикупљање нових ријечи и тијесну сарадњу са Српском краљевском академијом.

Стихове Јована Јовановића Змаја рецитовали су и ученици добојске Гимназије "Јован Дучић".

Синоћње књижевно вече организовао је добојски Центар за културу и образовање.

Директор Центра Вукосава Софренић најавила је да ће у наредном периоду бити више простора за овакве сусрете током којих ће бити представљено стваралаштво књижевних великана и неки непознати детаљи из њиховог живота.

Jovan Jovanović Zmaj

