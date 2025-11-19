У Добоју одржан омаж Јовану Јовановићу Змају

Извор:
СРНА
19.11.2025
08:31
Коментари:0
У Добоју је одржан омаж једном од највећих српских пјесника романтизма Јовану Јовановићу Змају, а уз рецитовање стихова представљени су и његови јавности мање познати биографски подаци.
Предсједник локалног Књижевног клуба "Јован Дучић" Милан Кузмић рекао је новинарима да је стваралачки опус Јована Јовановића Змаја обухватао и друштвено ангажована сатирична, политичка и социјална дјела иако је ријеч о првом писацу у српској књижевности који је писао поезију за дјецу.
Он каже да је Змај, објављујући и под псеудонимом Аливерић Тузлак, долазио у сукоб са тадашњом власти, а својим пјесмама указивао је и на историјске моменте који се и данас покушавају заташкати.
Члан овог клуба Лазо Пејчић рекао је да је Јовановић, осим што је био љекар, пјесник, драмски писац и уредник више часописа, био и полиглота који је дјела преводио на више свјетских језика.
Друштво
Ближи се Аранђеловдан: Ову грешку прави већина вјерника, свештеник открио како се слави ова слава
Он је указао на његов лексикографски рад, односно прикупљање нових ријечи и тијесну сарадњу са Српском краљевском академијом.
Стихове Јована Јовановића Змаја рецитовали су и ученици добојске Гимназије "Јован Дучић".
Синоћње књижевно вече организовао је добојски Центар за културу и образовање.
Директор Центра Вукосава Софренић најавила је да ће у наредном периоду бити више простора за овакве сусрете током којих ће бити представљено стваралаштво књижевних великана и неки непознати детаљи из њиховог живота.
Здравље
1 ч0
Регион
1 ч0
Хроника
1 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
05
10
05
10
01
09
53
09
52
Тренутно на програму