Слика Густава Климта продата за рекордних 236,4 милиона долара у Њујорку

Извор:
Танјуг
19.11.2025
07:23
Слика "Портрет Елизабет Ледерер" Густава Климта продата је за рекордних 236,4 милиона долара на аукцији, чиме је постала друго најскупље умјетничко дјело икада продато на аукцији и најскупље дјело модерне умјетности понуђено на јавној продаји.
Ово уље на платну, високо готово два метра, насликао је аустријски умјетник између 1914. и 1916. године, приказавши младу насљедницу Елизабет Ледерер огрнуту кинеским огртачем, пише данас "Гардијан".
На аукцији у уторак увече, шест понуђача надметало се двадесетак минута, а аукцијска кућа Сотбис није открила идентитет купца.
Слику су током Другог свјетског рата украли нацисти и готово је била уништена у пожару, али је 1948. године враћена Елизабетином брату Ериху, који је био чест мотив у дјелима Егона Шилеа, Климтовог пријатеља.
Република Српска
У његовом власништву остала је до 1983. године, када ју је продао, две године прије смрти.
Слика је један од свега два Климтова цјеловита портрета који се још налазе у приватном власништву.
Очекивало се да би цијена дјела могла да износи више од 150 милиона долара, али је на аукцији надмашила сва предвиђања.
Продаја "Портрета Елизабет Ледерер" поставила је нови рекорд за Климта, премашивши цијену од 108 милиона долара постигнуту 2023. године за "Даму са лепезом".
Најскупље умјетничко дјело икада продато на аукцији остаје Да Винчијев "Спаситељ свијета", који је 2017. године достигао цијену од 450,3 милиона долара.
