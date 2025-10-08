Кошарац: Захвалност другарима из Даун синдром центра из Бањалуке

08.10.2025
21:58
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац захвалио је својим другарима из Даун синдром центра из Бањалуке за захвалницу и најљепшем поклону који је добио од њих, ручно израђеном срцу са дивном посветом.
Кошарац је рекао да ће овај поклон са поносом красити његов кабинет, те да је захвалница за њега подсјетник да настави даље и још снажније радити на подршци и помоћи, како би се члановима Даун синдром центра побољшали услове и квалитет живота.
"Колико се ми обрадујемо једни другима, ријечима не можемо описати. Само искрени пријатељски загрљаји, позитивна енергија и осмијеси који отјерају кишу и облаке", навео је Кошарац на Инстаграму.
Он је истакао да сваки сусрет и разговор са другарима из Даун синдром центра резултује договором и конкретним активностима којима ће се јачати и унапређивати њихов рад.
"Тако је било и данас. Имамо много добре планове, а са нама су још бољи људи, захваљујући чијој подршци ћемо реализовати наше идеје", исткао је Кошарац, те позвао све који су у могућности да заједно раде на тој мисији.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
54
22
49
22
46
22
46
Тренутно на програму