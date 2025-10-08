Вујичић: Суживот у Федерацији није могућ

Извор:
Тужилаштво Унско-санског кантона пуштањем на слободу три лица осумњичена за изазивање националне и вјерске мржње штити екстремне исламисте и шаље поруку да у Федерацији БиХ суживот није могућ, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.
Вујичић је рекао да правосуђе на подручју ФБиХ штити само екстремисте, умјесто да се бави испитивањем таквих лица која ништа добро не чине ни за свој народ.
Он је додао да је правосуђе на нивоу кантона и општина у ФБиХ више пута показало да није професионално и не води рачуна о свим грађанима.
- У Унско-санском кантону, у Бихаћу, екстремисти су пријетили Србима, којих је у том граду у траговима, а тужилаштво их је пустило на слободу - рекао је Вујичић за Срну и додао је тужилаштво показало огроман непрофесионализам.
Вујичић је указао да су напади на Србе повратнике у ФБиХ многобројни, те да ниједан случај није ријешен.
Он је рекао да је порука за Србе јасна и да су у ФБиХ потпуно незаштићени.
- Систем који треба да заштити све грађане једнако, није једнак према свима - поручио је Вујичић и додао да такав однос неће допринијети суживоту.
Три лица, која су ухапшена на подручју Бихаћа због сумње да су изазивала националну и вјерску мржњу пуштена су на слободу након саслушања, јер према оцјени Тужилаштва Унско-санског кантона, "не постоји ниједан разлог због којег би притвор био предложен".
На подручју Бихаћа припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ, уз асистенцију МУП-а Унско-санског кантона претресли су лица чији су иницијали Ћ.А, П.А. и П.О. као и просторије које користе при чему су одузели мобилне телефоне и лаптопе.
Медији су јавили да је међу ухапшенима исламиста Адил Ћенановић који је крајем септембра узнемиравао српску породицу у Бихаћу због пуштања пјесме "Весели се српски роде", узвикујући испред њихове куће "Текбир - Алаху екбер".
