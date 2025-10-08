Logo

Вујичић: Суживот у Федерацији није могућ

Извор:

СРНА

08.10.2025

13:20

Коментари:

0
Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Тужилаштво Унско-санског кантона пуштањем на слободу три лица осумњичена за изазивање националне и вјерске мржње штити екстремне исламисте и шаље поруку да у Федерацији БиХ суживот није могућ, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.

Вујичић је рекао да правосуђе на подручју ФБиХ штити само екстремисте, умјесто да се бави испитивањем таквих лица која ништа добро не чине ни за свој народ.

Он је додао да је правосуђе на нивоу кантона и општина у ФБиХ више пута показало да није професионално и не води рачуна о свим грађанима.

- У Унско-санском кантону, у Бихаћу, екстремисти су пријетили Србима, којих је у том граду у траговима, а тужилаштво их је пустило на слободу - рекао је Вујичић за Срну и додао је тужилаштво показало огроман непрофесионализам.

Вујичић је указао да су напади на Србе повратнике у ФБиХ многобројни, те да ниједан случај није ријешен.

Он је рекао да је порука за Србе јасна и да су у ФБиХ потпуно незаштићени.

- Систем који треба да заштити све грађане једнако, није једнак према свима - поручио је Вујичић и додао да такав однос неће допринијети суживоту.

Три лица, која су ухапшена на подручју Бихаћа због сумње да су изазивала националну и вјерску мржњу пуштена су на слободу након саслушања, јер према оцјени Тужилаштва Унско-санског кантона, "не постоји ниједан разлог због којег би притвор био предложен".

На подручју Бихаћа припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ, уз асистенцију МУП-а Унско-санског кантона претресли су лица чији су иницијали Ћ.А, П.А. и П.О. као и просторије које користе при чему су одузели мобилне телефоне и лаптопе.

Медији су јавили да је међу ухапшенима исламиста Адил Ћенановић који је крајем септембра узнемиравао српску породицу у Бихаћу због пуштања пјесме "Весели се српски роде", узвикујући испред њихове куће "Текбир - Алаху екбер".

Подијели:

Таг:

Мирослав Вујичић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Калабухов за АТВ: Главни генератор проблема у БиХ нелегитимни Кристијан Шмит

БиХ

Калабухов за АТВ: Главни генератор проблема у БиХ нелегитимни Кристијан Шмит

17 ч

0
Palata Predsjednika RS, Republika Srpska, Banjaluka, Milorad Dodik, zgrada

БиХ

Јединство је одговор на агресију протектората

18 ч

0
Српска припрема извјештај који ће Русија представити у СБ УН

БиХ

Српска припрема извјештај који ће Русија представити у СБ УН

18 ч

0
Снијег на Влашићу

БиХ

Сњежна мећава на Влашићу: Новинаре и ТВ екипу завејао снијег

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

13

24

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner