Прва лига Српске: Фудбалери БСК-а серијом побједа до лидерске позиције

Извор:
АТВ
08.10.2025
19:57
Серијом од пет узастопних побједа фудбалери БСК-а преузели су лидерску позицију у прволигашком каравану Републике Српске. Иако су најмлађа екипа у лиги, то их није спријечило да покажу зрелост у игри и побједнички карактер. Са сваком новом утакмицом расту и амбиције, а Бањалучани сада с врха табеле гледају остатак конкуренције.
Атмосфера у екипи је сјајна, тренира се пуном паром, а играчи истичу да поглед с врха увијек прија. Кажу да их прво мјесто додатно мотивише да наставе у истом ритму.
За опуштање нема времена, већ у суботу очекује их тешко гостовање у Фочи против Сутјеске. Иако ће због неколико изостанака имати кадровских проблема, у табору бањалучког прволигаша вјерују да се могу вратити непоражени.
Утакмица између Сутјеске и БСК-а у Фочи почиње у 17 часова и 30 минута.
