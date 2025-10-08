Logo

Прва лига Српске: Фудбалери БСК-а серијом побједа до лидерске позиције

Извор:

АТВ

08.10.2025

19:57

Коментари:

0
Прва лига Српске: Фудбалери БСК-а серијом побједа до лидерске позиције
Фото: АТВ

Серијом од пет узастопних побједа фудбалери БСК-а преузели су лидерску позицију у прволигашком каравану Републике Српске. Иако су најмлађа екипа у лиги, то их није спријечило да покажу зрелост у игри и побједнички карактер. Са сваком новом утакмицом расту и амбиције, а Бањалучани сада с врха табеле гледају остатак конкуренције.

Атмосфера у екипи је сјајна, тренира се пуном паром, а играчи истичу да поглед с врха увијек прија. Кажу да их прво мјесто додатно мотивише да наставе у истом ритму.

Дијете

Друштво

Проблем који надилази школске клупе: Све чешћа појава вршњачког насиља

За опуштање нема времена, већ у суботу очекује их тешко гостовање у Фочи против Сутјеске. Иако ће због неколико изостанака имати кадровских проблема, у табору бањалучког прволигаша вјерују да се могу вратити непоражени.

Утакмица између Сутјеске и БСК-а у Фочи почиње у 17 часова и 30 минута.

Подијели:

Таг:

Prva liga Srpske

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Проблем који надилази школске клупе: Све чешћа појава вршњачког насиља

Друштво

Проблем који надилази школске клупе: Све чешћа појава вршњачког насиља

1 ч

0
Огласила се Бресквица након што јој нису дозволили да уђе на тзв. Косово

Сцена

Огласила се Бресквица након што јој нису дозволили да уђе на тзв. Косово

1 ч

0
Шеранић посјетио вишечлану породицу Годушевић

Градови и општине

Шеранић посјетио вишечлану породицу Годушевић

1 ч

0
Добојска Топлана започела грејну сезону раније

Градови и општине

Добојска Топлана започела грејну сезону раније

1 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Фудбал

Умро Милош Миша Маринковић

7 ч

0
Зељковић и Џемиџић постали чланови ФИФА комитета

Фудбал

Зељковић и Џемиџић постали чланови ФИФА комитета

23 ч

0
Жесток удар на Хрвата – Италијани тјерају Тудора, добио и надимак

Фудбал

Жесток удар на Хрвата – Италијани тјерају Тудора, добио и надимак

1 д

0
Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

Фудбал

Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

51

Централне вијести, 08.10.2025.

20

48

Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

20

48

Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

20

36

Њемачка поништила закон: Ништа од убрзаног држављанства

20

32

Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner