Ево какво нас вријеме очекује данас

Извор:

СРНА

09.10.2025

08:04

Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће у првом дијелу дана бити сунчано и топлије вријеме, док се послије подне очекују наоблачање и слаба киша.

У првом дијелу дана постепено наоблачење могуће је на западу и сјеверу, које ће се касније ширити ка свим крајевима, понегдје на сјевероистоку и истоку може пасти мало кише.

Увече и у ноћи слаба киша ће падати и понегдје на западу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Jesen vrijeme

Друштво

Стиже нам промјена времена, температура и до 23 степена

Дуваће вјетар слаб до умјерен променљив или сјеверних смјерова.

Максимална температура ваздуха биће од 15 до 20, на југу до 22, у вишим предјелима седам степени Целзијусових.

Температура у 7.00 часова: Хан Пијесак, Бјелашница и Рибник два, Билећа, Соколац и Дрвар три, Сарајево и Мркоњић Град четири, Приједор, Зеница и Нови Град пет, Бањалука и Бијељина шест, Добој, Вишеград, Бихаћ, Тузла и Рудо седам, Брчко осам, Требиње девет и Неум 11 степени Целзијусових.

Временска прогноза

