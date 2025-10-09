Ево какво нас вријеме очекује данас

Извор:
СРНА
09.10.2025
08:04
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће у првом дијелу дана бити сунчано и топлије вријеме, док се послије подне очекују наоблачање и слаба киша.
У првом дијелу дана постепено наоблачење могуће је на западу и сјеверу, које ће се касније ширити ка свим крајевима, понегдје на сјевероистоку и истоку може пасти мало кише.
Увече и у ноћи слаба киша ће падати и понегдје на западу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Друштво
Стиже нам промјена времена, температура и до 23 степена
Дуваће вјетар слаб до умјерен променљив или сјеверних смјерова.
Максимална температура ваздуха биће од 15 до 20, на југу до 22, у вишим предјелима седам степени Целзијусових.
Температура у 7.00 часова: Хан Пијесак, Бјелашница и Рибник два, Билећа, Соколац и Дрвар три, Сарајево и Мркоњић Град четири, Приједор, Зеница и Нови Град пет, Бањалука и Бијељина шест, Добој, Вишеград, Бихаћ, Тузла и Рудо седам, Брчко осам, Требиње девет и Неум 11 степени Целзијусових.
Свијет
22 ч0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
15
08
08
08
04
08
02
08
00
Тренутно на програму