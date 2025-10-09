Logo

Напустио Швајцарску након 40 дана и вратио се својим овцама у БиХ

Млади пастир Хасан Мујекетић из Жељезног поља код Жепча отишао је у Швајцарску да ради, али се након само 40 дана вратио у БиХ својим овцама, иако је тамо зарађивао много више него у својој земљи.

Отишао је у Швајцарску да ради три мјесеца, имао је и добру плату, али није издржао.

Тамо је радио на извођењу радова на изолацији и подном гријању, и како каже, био је добро плаћен.

"Ти тамо, а мисли и срце овд‌је, нема од тог посла ништа", објашњава Хасан.

Он је у репортажи за Јутјуб канал "Наше Село Весело" , чији репортер га је затекао у Шећином Хану, рекао да се одласком у Швајцарску био залетио и да се одлучио вратити назад.

Хасан је испричао да је примио добру плату, али да није све у парама и да је џаба све када он није у души задовољан.

На питање може ли се таква плата зарадити са овцама, Хасан јасно одговара да не може.

"Ни за три мјесеца као тамо за 40 дана", објашњава он, додајући да џаба од свега тога када он није срећан, преносе Независне.

Он сада креће са својим стадом у ниже крајеве ради испаше. С њим иду још двојица колега са својим стадима, па ће на његовом путешетвију бити око 500 оваца.

У наставку погледајте цијели видео:

