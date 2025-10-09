Напустио Швајцарску након 40 дана и вратио се својим овцама у БиХ

Извор:
АТВ
09.10.2025
07:09
Коментари:0
Млади пастир Хасан Мујекетић из Жељезног поља код Жепча отишао је у Швајцарску да ради, али се након само 40 дана вратио у БиХ својим овцама, иако је тамо зарађивао много више него у својој земљи.
Отишао је у Швајцарску да ради три мјесеца, имао је и добру плату, али није издржао.
Тамо је радио на извођењу радова на изолацији и подном гријању, и како каже, био је добро плаћен.
Хроника
Син и полицајац, рањени у пуцњави у Горњем Вакуфу, ван животне опасности
"Ти тамо, а мисли и срце овдје, нема од тог посла ништа", објашњава Хасан.
Он је у репортажи за Јутјуб канал "Наше Село Весело" , чији репортер га је затекао у Шећином Хану, рекао да се одласком у Швајцарску био залетио и да се одлучио вратити назад.
Хасан је испричао да је примио добру плату, али да није све у парама и да је џаба све када он није у души задовољан.
Свијет
Пензионер илегално доводио његоватељице из БиХ у Њемачку
На питање може ли се таква плата зарадити са овцама, Хасан јасно одговара да не може.
"Ни за три мјесеца као тамо за 40 дана", објашњава он, додајући да џаба од свега тога када он није срећан, преносе Независне.
Он сада креће са својим стадом у ниже крајеве ради испаше. С њим иду још двојица колега са својим стадима, па ће на његовом путешетвију бити око 500 оваца.
У наставку погледајте цијели видео:
Друштво
10 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
Најчитаније
08
15
08
08
08
04
08
02
08
00
Тренутно на програму